/मानसून के साथ बदलेगी राजस्थान पर्यटन की तस्वीर,खाटूश्यामजी में नया रेलवे स्टेशन और आमेर में आधुनिक पार्किंग से बढ़ेगा फुटफॉल

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में 25 जून से मानसून की शुरुआत के साथ ही पर्यटन गतिविधियों में नई रौनक लौटने की उम्मीद है. पर्यटन विभाग ने मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. भीषण गर्मी के कारण पिछले कुछ समय से पर्यटन गतिविधियों में कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब बारिश के आगमन के साथ पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. राज्य सरकार और पर्यटन विभाग का लक्ष्य है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर राजस्थान को मानसून पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया जाए.



आमेर में बोटिंग और नई सुविधाओं से बढ़ेगा आकर्षण

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जयपुर की पर्यटन नगरी आमेर इस मानसून सीजन का प्रमुख आकर्षण बनने जा रही है. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से करीब 25 वर्षों बाद मावठा सरोवर में बोटिंग गतिविधियां शुरू की गई हैं, जिसे पर्यटकों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने सराहा है. मानसून के दौरान आमेर किले के चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ियों से बहते प्राकृतिक जलप्रवाह पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करेंगे. इसके अलावा आमेर फोर्ट के सामने पर्यटकों के लिए नया पदमार्ग विकसित किया गया है, जिससे वे आरामदायक तरीके से भ्रमण कर सकेंगे. मावठा सरोवर के निकट आधुनिक पार्किंग सुविधा भी विकसित की जा रही है, जिससे पर्यटक वाहनों की आवाजाही और पार्किंग की समस्या कम होगी.



सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष जोर

पर्यटन विभाग ने मानसून सीजन में पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. झीलों, सागरों और सरोवरों के आसपास गोताखोरों तथा होमगार्ड जवानों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही प्रमुख किलों, महलों और संग्रहालयों में बिजली ताड़क यंत्र लगाए गए हैं ताकि खराब मौसम और आकाशीय बिजली से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विभागीय अधिकारियों को सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.



पर्यटन उद्योग और रोजगार को मिलेगा लाभ

मानसून पर्यटन केवल पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे होटल, रेस्टोरेंट, ई-रिक्शा, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के मौसम में राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है, जिससे पर्यटकों की आवक बढ़ती है. इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है.



खाटूश्यामजी रेलवे स्टेशन से धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है. हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा खाटूश्याम धाम में नए रेलवे स्टेशन की घोषणा की गई है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जिससे धार्मिक पर्यटन में तेजी आने की संभावना है. सरकार का मानना है कि रेलवे, सड़क और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से राजस्थान की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूत होगी. विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पर्यटन क्षेत्र में लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं.

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