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राजस्थान के निर्यात को मिलेगा नया बूस्ट, जयपुर में खुलेगा EXIM बैंक का पहला क्षेत्रीय कार्यालय

EXIM Bank: राजस्थान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए EXIM बैंक जल्द ही जयपुर में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा. इससे राज्य के निर्यातकों, MSME, स्टार्टअप्स और उद्योगों को स्थानीय स्तर पर निर्यात वित्त, व्यापार परामर्श और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी. बैंक का फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, सोलर उपकरण और एडवांस टेक्सटाइल्स जैसे हाई-टेक क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ाने पर रहेगा, जिससे राजस्थान की वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और मजबूत होगी.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 26, 2026, 01:22 PM|Updated: Jun 26, 2026, 01:22 PM
राजस्थान के निर्यात को मिलेगा नया बूस्ट, जयपुर में खुलेगा EXIM बैंक का पहला क्षेत्रीय कार्यालय
Image Credit: EXIM BankSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Exports News: राजस्थान को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भारत के निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank) ने बड़ा फैसला लिया है. बैंक जल्द ही जयपुर में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा. इससे राज्य के निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME), स्टार्टअप्स और उद्योगों को स्थानीय स्तर पर निर्यात वित्त, व्यापार परामर्श, विदेशी खरीदारों से संपर्क और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी. अब तक इन सुविधाओं के लिए कई उद्यमियों को अन्य राज्यों के कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था.


हाई-टेक सेक्टर पर रहेगा विशेष फोकस
जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान EXIM बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण शर्मा ने कहा कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर उपकरण और एडवांस टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि राज्य को पारंपरिक उत्पादों के साथ-साथ उच्च मूल्य वाले तकनीक आधारित उत्पादों के निर्यात पर भी ध्यान देना होगा, जिससे वैश्विक बाजार में राजस्थान की हिस्सेदारी और मजबूत हो सके.

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वैश्विक परिस्थितियों का व्यापार पर असर
तरुण शर्मा ने अमेरिका-ईरान तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों से कच्चे तेल की कीमतों, समुद्री माल ढुलाई, बीमा प्रीमियम और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत बढ़ जाती है. हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और विविध निर्यात क्षमता के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा है.


पांच जिलों पर निर्भर है अधिकांश निर्यात
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में राजस्थान का वस्तु निर्यात 11.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे राज्य देश का 10वां सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है. वर्तमान में प्रदेश का करीब 81 प्रतिशत निर्यात केवल पांच जिलों से होता है. ऐसे में अन्य जिलों की निर्यात क्षमता विकसित करने के लिए भी विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं. अमेरिका अभी राजस्थान का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, लेकिन भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फार्मा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा.


उद्योगों और कारीगरों को मिलेगा लाभ
EXIM बैंक पहले से ही राजस्थान के टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, हस्तशिल्प और एमएसएमई क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है. भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा की टेक्सटाइल इकाइयों, बीकानेर की महिला हस्तशिल्प संस्था तथा व्यापार सहायता कार्यक्रम (TAP) के माध्यम से हजारों निर्यात लेनदेन को समर्थन दिया गया है. वहीं जयपुर, उदयपुर और फलोदी में कारीगरों के कौशल विकास तथा जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को भी सहयोग दिया जा रहा है.


राजस्थान को मिलेगा वैश्विक व्यापार में नया अवसर
EXIM बैंक का मानना है कि जयपुर में क्षेत्रीय कार्यालय शुरू होने के बाद राज्य के उद्योगों और निर्यातकों को परियोजना वित्त, निर्यात संबंधी सलाह, विदेशी खरीदारों तक पहुंच और वैश्विक व्यापार के लिए आवश्यक वित्तीय समाधान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे. इससे राजस्थान के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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