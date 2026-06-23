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एक साल में राजस्थान को 12 ट्रेनों की सौगात, नई ट्रेनें 100 फीसदी फुल !

Jaipur News : रेलवे प्रशासन ने राजस्थान में कई अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन पिछले एक साल में शुरू किया है. कुलमिलाकर 12 ट्रेनें पिछले एक साल की अवधि में शुरू की गई हैं. उत्तर-पश्चिम रेलवे से जुड़े सूत्रों की मानें तो ये सभी ट्रेनें यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित हो रही हैं. जिस तरह ट्रेनों में 100 फीसदी यात्रीभार चल रहा है, उससे साफ है कि ये ट्रेनें यात्रियों की जरूरत को कितना पूरा कर रही हैं. 


 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byKashi Ram
Published: Jun 23, 2026, 03:08 PM|Updated: Jun 23, 2026, 03:08 PM
एक साल में राजस्थान को 12 ट्रेनों की सौगात, नई ट्रेनें 100 फीसदी फुल !
Image Credit: फाइल फोटो

Jaipur News : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान को नई ट्रेनों की सौगात दे रहे हैं. रेलवे प्रशासन द्वारा ये ट्रेनें यात्रियों की मांग और रैक की उपलब्धता के आधार पर चलाई जा रही हैं. यही वजह है कि ट्रेनों में यात्रियों का रिस्पॉन्स भी जोरदार मिल रहा है. उत्तर-पश्चिम रेलवे में शुरू की गई ये नई ट्रेनें यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं. रेलवे प्रशासन ने राजस्थान में कई अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन पिछले एक साल में शुरू किया है. कुलमिलाकर 12 ट्रेनें पिछले एक साल की अवधि में शुरू की गई हैं. उत्तर-पश्चिम रेलवे से जुड़े सूत्रों की मानें तो ये सभी ट्रेनें यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित हो रही हैं. जिस तरह ट्रेनों में 100 फीसदी यात्रीभार चल रहा है, उससे साफ है कि ये ट्रेनें यात्रियों की जरूरत को कितना पूरा कर रही हैं. पिछले माह 22 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुज से दिल्ली वाया जालोर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. साथ ही जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या बढ़ाई थी. वंदे भारत एक्सप्रेस में एक साथ 12 नए डिब्बे जोड़े गए थे. इससे ट्रेन में कुल डिब्बों की संख्या 20 हो गई है. इससे ट्रेन में अधिक यात्रियों का जोधपुर से दिल्ली के बीच सुगम आवागमन संभव हो पा रहा है.

पिछले 3 माह में मिली नई ट्रेनों की सौगात

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- खातीपुरा-दरभंगा अमृत भारत, 21 जून को जयपुर में रेलमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

- इस ट्रेन के पहले फेरे में ही 100 फीसदी से ज्यादा हुई यात्रियों की बुकिंग

- बीकानेर-अहमदाबाद(साबरमती) एक्सप्रेस, 21 जून को रेलमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

- ट्रेन में पहले फेरे से ही 100 फीसदी से ज्यादा यात्रीभार

- भुज-जालोर-पाली मारवाड़-दिल्ली एक्सप्रेस 22 मई को शुरुआत, 100 फीसदी से ज्यादा बुकिंग

- जोधपुर-दिल्ली कैंट में 12 कोच बढ़ाए, वीकेंड पर यात्रीभार 118 फीसदी तक

2 वंदे भारत, 2 अमृत भारत ट्रेनें शुरू हुई

उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि इन ट्रेनों के अलावा भी उत्तर-पश्चिम रेलवे में पिछले एक साल की अवधि में 9 नई ट्रेनें शुरू हुई हैं. उत्तर-पश्चिम रेलवे से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में इन सभी ट्रेनों में यात्रीभार बहुत अच्छा मिल रहा है. राजस्थान को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगातार नई एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है.

ये नई ट्रेनें भी हुई शुरू

- मई 2025 में पुणे-जोधपुर, चेन्नई-जोधपुर 2 एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई

- जुलाई 2025 में हैदराबाद-जोधपुर (भगत की कोठी) एक्सप्रेस शुरू

- सितंबर 2025 में दिल्ली-जोधपुर वंदे भारत, दिल्ली-बीकानेर वंदे भारत शुरू

- सितंबर 2025 में चंडीगढ़-उदयपुर एक्सप्रेस शुरू

- सितंबर 2025 में दरभंगा-अजमेर अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू

- नवंबर 2025 में जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू

- फरवरी 2026 में उदयपुर सिटी-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस हुई शुरू

दरभंगा की ट्रेन में 100 फीसदी से अधिक यात्रीभार

21 जून को जयपुर के खातीपुरा से दरभंगा के लिए शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत के दूसरे ही दिन यात्रियों की संख्या 100 फीसदी के पार रही है. अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम भजनलाल शर्मा ने जबकि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाई थी. केवल अमृत भारत एक्सप्रेस ही नहीं, बल्कि लगभग सभी ट्रेनों में यात्रियों की जोरदार मांग के चलते यात्रीभार 100 फीसदी से अधिक चल रहा है. रेलवे प्रशासन को उम्मीद है कि इन ट्रेनों का सही तरीके से यूटिलाइजेशन संभव हो पा रहा है.


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