राजस्थान की इन जगहों पर मिलता है विदेश जैसा एक्सपीरियंस! 2026 में बन सकता है ट्रैवलर्स की टॉप चॉइस

Rajasthan Travel Spots: 2026 का ट्रैवल ट्रेंड साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय सैलानी अब विदेश की बजाय देश के भीतर ही 'इंटरनेशनल एक्सपीरियंस' तलाश रहे हैं और इस बदलते रुझान में राजस्थान सबसे आगे निकलकर उभरा है. महंगे विदेशी टूर, वीजा झंझट और असुरक्षित हालात के बीच राजस्थान भारतीय पर्यटकों को वो सब कुछ दे रहा है, जो पहले लोग यूरोप, मिडल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में ढूंढते थे.

सबसे बड़ी वजह है राजस्थान का वैरायटी पैकेज. एक ही प्रदेश में रेगिस्तान, पहाड़, झीलें, किले, हेरिटेज होटल, वाइल्डलाइफ और लक्जरी रिसॉर्ट्स, ऐसा कॉम्बिनेशन विदेशों में भी कम ही देखने को मिलता है. जैसलमेर का थार डेजर्ट लोगों को दुबई और मोरक्को की याद दिला रहा है, तो उदयपुर की झीलें और महल यूरोपियन सिटी वाइब देती हैं. माउंट आबू का मौसम और हरियाली सैलानियों को स्विट्जरलैंड जैसा एहसास कराती है.

दूसरी बड़ी वजह है बजट फ्रेंडली लग्जरी. जहां विदेश यात्रा में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं, वहीं राजस्थान में उसी स्तर की लग्जरी आधे या उससे भी कम बजट में मिल जाती है. हेरिटेज पैलेस होटल, बुटीक रिसॉर्ट्स, डेजर्ट कैंप और रॉयल ट्रेन जैसे पैकेज अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए भी पहुंच में हैं. यही कारण है कि 2026 में वेडिंग टूरिज्म, हनीमून और फैमिली वेकेशन के लिए राजस्थान पहली पसंद बन रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सोशल मीडिया ने राजस्थान की ब्रांड वैल्यू को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया

सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट ने भी राजस्थान की ब्रांड वैल्यू को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है. इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब व्लॉग्स और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स ने राजस्थान के किलों, लोकल कल्चर, फूड और सनसेट्स को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट किया है. विदेशी लोकेशन की तरह दिखने वाली तस्वीरें जब 'Made in Rajasthan' टैग के साथ वायरल होती हैं, तो ट्रैवलर्स का झुकाव अपने आप यहीं आ जाता है.

राजस्थान विदेश से ज्यादा भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा

एक अहम कारण सुरक्षा और सुविधा भी है. विदेशी ट्रैवल में पासपोर्ट, वीजा, करेंसी और भाषा जैसी दिक्कतें होती हैं, जबकि राजस्थान में घूमना आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक है. बेहतर सड़कें, एयर कनेक्टिविटी, ऑनलाइन बुकिंग और स्थानीय गाइड्स ने यात्रा को और सहज बना दिया है. खासतौर पर परिवार और सीनियर सिटीजन के लिए राजस्थान विदेश से ज्यादा भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है.

सैलानियों को मिलती हैं अनोखी यादें

राजस्थान की संस्कृति और पर्यटन भी इसे खास बनाते हैं. लोक संगीत, कालबेलिया डांस, ऊंट सफारी, किले में डिनर, राजस्थानी थाली और मेहमाननवाजी, ये अनुभव सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सैलानी को कहानी और यादें देकर लौटाते हैं.

भारतीय सैलानी यह महसूस कर रहे हैं कि जब विदेश जैसा अनुभव अपने देश में, कम खर्च और ज्यादा सुविधा के साथ मिल रहा है, तो राजस्थान से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है. यही वजह है कि इस साल ट्रैवल मैप पर राजस्थान सिर्फ एक प्रदेश नहीं, बल्कि विदेश का देसी विकल्प बन चुका है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-