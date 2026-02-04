Zee Rajasthan
Trending Quiz: राजस्थान की कौन सी नदी को 'मृत नदी' कहते हैं?

Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए घग्घर (मृत नदी), 30 मार्च (स्थापना दिवस) और किशनगढ़ शैली (बणी-ठणी) जैसे तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इतिहास, कला और भूगोल के संगम वाली यह क्विज आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है.

Trending Quiz: राजस्थान की कौन सी नदी को 'मृत नदी' कहते हैं?

Trending Quiz: राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं (RPSC, SSC, और राजस्थान पुलिस) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान एक ऐसा समंदर है, जिसे पार किए बिना सफलता मुमकिन नहीं है. कभी-कभी बहुत सरल दिखने वाले सवाल, जैसे 'राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है', हमें परीक्षा के दबाव में उलझा देते हैं. आज की हमारी विशेष क्विज मरुधरा के इतिहास, भूगोल और लोक कलाओं के उन पन्नों को पलटती है, जो परीक्षाओं के लिए हॉट टॉपिक रहते हैं.

भूगोल
राजस्थान की भौगोलिक संरचना में नदियों का बड़ा महत्व है. क्या आप जानते हैं कि घग्घर नदी को 'मृत नदी' (Dead River) क्यों कहा जाता है? प्राचीन सरस्वती के अवशेष मानी जाने वाली यह नदी अक्सर रेत में विलीन हो जाती है. वहीं, दक्षिण राजस्थान की जीवनरेखा माने जाने वाले माही बजाज सागर बांध का विस्तार बांसवाड़ा जिले में है, जो बिजली और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है.

इतिहास
इतिहास की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को 'अंतिम हिंदू सम्राट' के रूप में याद किया जाता है, जिनके शौर्य की गाथाएं आज भी गूंजती हैं. वहीं, राजस्थान के एकीकरण के दौरान 1948 में 'यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान' (संयुक्त राजस्थान) की राजधानी झीलों की नगरी उदयपुर को बनाया गया था.

आइए जानते हैं राजस्थान के 10 ऐसे सवाल जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी मदद करेंगे-
प्रश्न- गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है?
उत्तर- चैत्र शुक्ल तृतीया
प्रश्न- किस शासक को 'अंतिम हिंदू सम्राट' के नाम से जाना जाता है?
उत्तर-पृथ्वीराज चौहान तृतीय
प्रश्न- प्रसिद्ध 'बणी-ठणी'पेंटिंग किस चित्रकला शैली से संबंधित है?
उत्तर-किशनगढ़ शैली(राजस्थान)
प्रश्न- माही बजाज सागर बांध किस जिले में है?
उत्तर-बांसवाड़ा
प्रश्न-राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर-30 मार्च
प्रश्न-राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है?
उत्तर-घग्घर नदी
प्रश्न- 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया था?
उत्तर- उदयपुर
प्रश्न-पंडित गोपीकृष्ण भट्ट किस कला के उस्ताद माने जाते हैं?
उत्तर- तमाशा
पंडित गोपीकृष्ण भट्ट राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली 'तमाशा' के प्रमुख उस्ताद माने जाते हैं.
प्रश्न-पिछवाई शैली कहां की है?
उत्तर-राजस्थान

