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राजस्थान में 11 बजे सोने के दाम में उछाल, इतना महंगा हुआ गोल्ड

Rajasthan Gold Price Today: राजस्थान में आज 31 मार्च 2026 को सोने के भाव में काफी तेजी दर्ज की गई है. बैंकबाजार वेबसाइट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उछाल के कारण स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुआ है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 31, 2026, 11:40 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 11:40 AM IST

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Rajasthan Gold Price Today: राजस्थान में आज 31 मार्च 2026 को सोने के भाव में काफी तेजी दर्ज की गई है. बैंकबाजार वेबसाइट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उछाल के कारण स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुआ है.

आज के भाव (10 ग्राम)
22 कैरेट सोना आज: ₹1,37,890
कल: ₹1,36,040
बढ़ोतरी: ₹1,850


24 कैरेट सोना
आज: ₹1,44,780
कल: ₹1,42,840
बढ़ोतरी: ₹1,940

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राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर समेत सभी प्रमुख शहरों में आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली. खासकर 24 कैरेट सोने में ₹1,940 प्रति 10 ग्राम की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.


क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव?
विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना महंगा हो रहा है. इसके चलते देशभर के साथ-साथ राजस्थान में भी निवेशक सोने की ओर रुख कर रहे हैं. शादी-विवाह के सीजन के कारण भी स्थानीय बाजार में मांग बढ़ी हुई है.

जयपुर के प्रमुख ज्वेलर्स ने बताया कि आज सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ रही. कई लोग निवेश के उद्देश्य से 10-20 ग्राम सोना खरीद रहे हैं. हालांकि, कीमतों में अचानक आई तेजी के कारण कुछ खरीदार इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं.

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