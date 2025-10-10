Zee Rajasthan
करवाचौथ पर मुंह के बल गिरा सोने का भाव, चांदी दिखा रही नखरे, जानें अपने शहरों में गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज सोना -0.56% टूटा, शुद्ध 10 ग्राम ₹1,31,541 रहा. चांदी ₹1,60,040 प्रति किलो पर स्थिर है. ग्लोबल संकेतों से बाजार में मिला-जुला रुझान दिखा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 10, 2025, 10:10 AM IST | Updated: Oct 10, 2025, 10:10 AM IST

करवाचौथ पर मुंह के बल गिरा सोने का भाव, चांदी दिखा रही नखरे, जानें अपने शहरों में गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस


Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. ग्लोबल संकेतों और घरेलू मांग में कमी के चलते बाजार में आज मिला-जुला रुझान देखने को मिला. निवेशकों के लिए यह दिन थोड़ा निराशाजनक रहा क्योंकि सोने की कीमतों में -0.56% की गिरावट दर्ज की गई.

सोने के दाम में गिरावट

शुद्ध सोना (Pure Gold) आज ₹1,31,541 प्रति 10 ग्राम पर रहा, जो कल के ₹1,32,283 के मुकाबले लगभग ₹742 कम है. इस गिरावट के साथ सोने की विभिन्न शुद्धताओं के भाव इस प्रकार रहे — 24 कैरेट सोना ₹1,31,014 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट (आभूषण योग्य सोना) ₹1,20,699 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹98,754 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल गोल्ड रेट्स में आई हलचल और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने के कारण सोने की कीमतों में यह गिरावट आई है. त्योहारी सीजन के बावजूद खरीदार अभी भी कीमतों में स्थिरता का इंतजार कर रहे हैं.

चांदी हुई महंगी

वहीं चांदी के दामों में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. चांदी की दरें कल के मुकाबले स्थिर रहीं. आज 1 ग्राम चांदी ₹160.04, 10 ग्राम ₹1,600.40 और 1 किलोग्राम चांदी ₹1,60,040 के भाव पर रही. यह दरें अब भी अपने 14 साल के उच्च स्तर के आसपास बनी हुई हैं.

बाजार जानकारों के मुताबिक, आने वाले दिनों में सोने में थोड़ी और गिरावट संभव है, जबकि त्योहारी मांग के चलते चांदी के भाव में कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है. कुल मिलाकर, जयपुर के बुलियन बाजार में आज का दिन मिला-जुला रहा — सोना टूटा, लेकिन चांदी ने अपनी मजबूती बनाए रखी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

