/राजस्थान में सोना-चांदी के भाव ने फिर की ताबड़तोड़ बैटिंग! महंगा हुआ 10 ग्राम गोल्ड, 1 किलो सिल्वर के रेट भी बढ़े

Gold Silver Price: राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों ने एक बार फिर जोरदार छलांग लगाई है. सर्राफा बाजार में 10 ग्राम गोल्ड के दाम बढ़ने से खरीदारों की चिंता बढ़ गई है, वहीं चांदी भी महंगी हो गई है. 1 किलो सिल्वर के रेट में तेजी देखने को मिली है, जिससे बाजार में हलचल तेज हो गई है. लगातार बढ़ते भावों के बीच निवेशक और ग्राहक दोनों की नजर अब अगले अपडेट पर टिकी हुई है.

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 10 ग्राम के लिए आज ₹1,46,190 पहुंच गई, जो कल ₹1,44,790 थी. इस प्रकार एक दिन में ₹1,400 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. वहीं 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 10 ग्राम के लिए आज ₹1,53,500 हो गई, जबकि कल यह ₹1,52,030 थी. यानी 24 कैरेट गोल्ड में भी ₹1,470 की तेजी आई है.

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चांदी के भावों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹2,90,000 पहुंच गई, जबकि कल यह ₹2,85,000 थी. इस प्रकार 1 किलो चांदी पर ₹5,000 की जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है.

क्यों बढ़ रहे हैं भाव?

स्तर पर अनिश्चित आर्थिक स्थिति, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण निवेशक सोने की ओर रुख कर रहे हैं. सोना सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जा रहा है. राजस्थान के प्रमुख बाजारों — जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा — में आज सोने-चांदी की खरीदारी में मामूली सुस्ती देखी गई क्योंकि कीमतों में अचानक उछाल आने से खरीदार थोड़ा सतर्क हो गए हैं.

शादी का सीजन और असर

राजस्थान में अगले कुछ महीनों में शादी-विवाह का सीजन शुरू होने वाला है. आमतौर पर नवंबर-दिसंबर में शादियों का पीक सीजन होता है. ऐसे में सोने के भावों में आई यह बढ़ोतरी उन परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गई है जो शादी के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे थे. जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जौहरी बाजार में आज व्यापारियों ने बताया कि सुबह से ही ग्राहक भाव पूछने आ रहे हैं, लेकिन बड़े ऑर्डर अभी थोड़े कम हैं.

बाजार विशेषज्ञों का अनुमान

स्थानीय स्वर्ण व्यापार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सोने के भाव और बढ़ सकते हैं. कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अल नीनो प्रभाव और वैश्विक मंदी की आशंका के चलते सोना ₹1,50,000 प्रति 10 ग्राम (22 कैरेट) के स्तर को छू सकता है.

उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे बड़े खरीदारी से पहले कुछ दिन बाजार की निगरानी करें. छोटी मात्रा में खरीदारी करें या भाव स्थिर होने का इंतजार करें. साथ ही हमेशा BIS हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें और कीमत की तुलना विभिन्न दुकानों से अवश्य करें.

राजस्थान में सोने-चांदी के भावों में उतार-चढ़ाव आम बात है, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है. आम नागरिकों और निवेशकों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है.

आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)



22 कैरेट गोल्ड: ₹1,46,190

24 कैरेट गोल्ड: ₹1,53,500

चांदी (1 किलो): ₹2,90,000

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