Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में सोना-चांदी के भाव ने फिर की ताबड़तोड़ बैटिंग! महंगा हुआ 10 ग्राम गोल्ड, 1 किलो सिल्वर के रेट भी बढ़े

राजस्थान में सोना-चांदी के भाव ने फिर की ताबड़तोड़ बैटिंग! महंगा हुआ 10 ग्राम गोल्ड, 1 किलो सिल्वर के रेट भी बढ़े

Rajasthan Gold Silver Price Today:  राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई बढ़ोतरी और रुपए की कमजोरी के चलते स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुए हैं. 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 21, 2026, 11:53 AM|Updated: May 21, 2026, 11:53 AM
राजस्थान में सोना-चांदी के भाव ने फिर की ताबड़तोड़ बैटिंग! महंगा हुआ 10 ग्राम गोल्ड, 1 किलो सिल्वर के रेट भी बढ़े
Image Credit: Gold Silver Price

Gold Silver Price: राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों ने एक बार फिर जोरदार छलांग लगाई है. सर्राफा बाजार में 10 ग्राम गोल्ड के दाम बढ़ने से खरीदारों की चिंता बढ़ गई है, वहीं चांदी भी महंगी हो गई है. 1 किलो सिल्वर के रेट में तेजी देखने को मिली है, जिससे बाजार में हलचल तेज हो गई है. लगातार बढ़ते भावों के बीच निवेशक और ग्राहक दोनों की नजर अब अगले अपडेट पर टिकी हुई है.

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 10 ग्राम के लिए आज ₹1,46,190 पहुंच गई, जो कल ₹1,44,790 थी. इस प्रकार एक दिन में ₹1,400 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. वहीं 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 10 ग्राम के लिए आज ₹1,53,500 हो गई, जबकि कल यह ₹1,52,030 थी. यानी 24 कैरेट गोल्ड में भी ₹1,470 की तेजी आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

चांदी के भावों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹2,90,000 पहुंच गई, जबकि कल यह ₹2,85,000 थी. इस प्रकार 1 किलो चांदी पर ₹5,000 की जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है.

क्यों बढ़ रहे हैं भाव?
स्तर पर अनिश्चित आर्थिक स्थिति, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण निवेशक सोने की ओर रुख कर रहे हैं. सोना सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जा रहा है. राजस्थान के प्रमुख बाजारों — जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा — में आज सोने-चांदी की खरीदारी में मामूली सुस्ती देखी गई क्योंकि कीमतों में अचानक उछाल आने से खरीदार थोड़ा सतर्क हो गए हैं.

शादी का सीजन और असर
राजस्थान में अगले कुछ महीनों में शादी-विवाह का सीजन शुरू होने वाला है. आमतौर पर नवंबर-दिसंबर में शादियों का पीक सीजन होता है. ऐसे में सोने के भावों में आई यह बढ़ोतरी उन परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गई है जो शादी के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे थे. जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जौहरी बाजार में आज व्यापारियों ने बताया कि सुबह से ही ग्राहक भाव पूछने आ रहे हैं, लेकिन बड़े ऑर्डर अभी थोड़े कम हैं.

बाजार विशेषज्ञों का अनुमान
स्थानीय स्वर्ण व्यापार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सोने के भाव और बढ़ सकते हैं. कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अल नीनो प्रभाव और वैश्विक मंदी की आशंका के चलते सोना ₹1,50,000 प्रति 10 ग्राम (22 कैरेट) के स्तर को छू सकता है.

उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे बड़े खरीदारी से पहले कुछ दिन बाजार की निगरानी करें. छोटी मात्रा में खरीदारी करें या भाव स्थिर होने का इंतजार करें. साथ ही हमेशा BIS हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें और कीमत की तुलना विभिन्न दुकानों से अवश्य करें.

राजस्थान में सोने-चांदी के भावों में उतार-चढ़ाव आम बात है, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है. आम नागरिकों और निवेशकों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है.

आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)


22 कैरेट गोल्ड: ₹1,46,190
24 कैरेट गोल्ड: ₹1,53,500
चांदी (1 किलो): ₹2,90,000

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

राजस्थान के इस 1 शहर का अब होगा ताबड़तोड़ विकास! 49 करोड़ के महा प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट को मिलेगी रफ्तार

खुशखबरी: धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली-नोएडा पहुंचना होगा आसान!

राजस्थान के 110 पेट्रोल पंप फ्यूल देने में कर रहे थे बड़ा घपला! 103 नोजल सीज, 226 पंपों की जांच

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगी तबादला सूचियां!

क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

वीकेंड ट्रिप के लिए राजस्थान की बेस्ट जगह, मानसून में जन्नत से कम नहीं लगती यहां की खूबसूरती, आज ही कर लें ट्रिप प्लान

मां सब्जी लेकर आई तो बेटे ने नहीं खोला गेट, खिड़की से झांका तो निकल गई चीख, पढ़ें मामला

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

सोना-चांदी ने लगाई आसमान की ओर छलांग, रॉकेट की रफ्तार से बढ़े दाम! जानें ताजा भाव

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

अलवर में खेलते-खेलते मौत के जाल में फंसी दो मासूम बहनें… कार में दम घुटने से थम गई सांसें

राजस्थान को कब मिलेगी चिपचिपी और झुलसा देने वाली गर्मी से राहत? झमाझम बारिश से ठंडक और राहतभरा एहसास!

राजस्थान को आज और तबियत से झुलसाने की फिराक में मौसम, नौतपा से पहले ही बुरा हाल, पढ़ें वेदर अपडेट

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

भोपी तांत्रिक के इशारे पर चल रही थी जांच, राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले लगाई फटकार फिर बदल दिया जांच अधिकारी

अरे बाप रे... राजस्थान में गोल्ड के रेट ने मचाई तबाही, चांदी के प्राइस की डूबी नैया, जानें लेटेस्ट प्राइस

SI भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! परीक्षा नहीं देने वालों को भी मिलेगा दूसरा मौका

रेगिस्तान में शेर बनकर घूमता है सेना का ये ऊंट दस्ता! पल-पल करता रहता है निगरानी

राजस्थान में आज क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव? टंकी फुल कराने से पहले चेक कर लें अपने शहर की रेट लिस्ट

पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

अजमेर में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की SUV मौत बनकर दौड़ी! एक साथ 3 बाइकों को मारी टक्कर

राजस्थान पर गर्मी का त्रिकोणीय अटैक!

जयपुर में बनने जा रही 100KM की 6 लेन रिंग रोड, इन 10 तहसीलों को होगा फायदा!

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

Nagaur: 4 थानों की पुलिस को छकाया, गेट पर लटके युवक संग 120 KM की रफ्तार से दौड़ाया डंपर, जानें ऐसा क्यों

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

Heatwave Alert: जयपुर से लेकर जैसलमेर तक चूरू समेत इन शहरों में मौसम करने वाला है डबल अटैक, पढ़ें अब क्या है चेतावनी?

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

Rajasthan: आज से और ढीली होगी जेब! सरस दूध और पनीर हुआ महंगा, फटाफट नोट कर लें नया भाव

आग की भट्टी बना राजस्थान! श्रीगंगानगर-बाड़मेर समेत इन जिलों में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Tags:
Gold Silver Price
jaipur gold silver rate today
Rajasthan Gold Silver Price

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सच छुपाने वालों पर करारा तंज है राजस्थान की ये मशहूर कहावत, खोल दी इंसानी फितरत

सच छुपाने वालों पर करारा तंज है राजस्थान की ये मशहूर कहावत, खोल दी इंसानी फितरत

Rajasthani Kahavat
2

Chittorgarh: सांवलिया सेठ पर बरसा कुबेर का खजाना, चौथे चरण की गिनती पूरी, कुल दानराशि ₹25 करोड़ के पार

chittorgarh News
3

जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र, BJP दफ्तर के बाहर पुलिस-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तगड़ी भिड़ंत

Rajasthan Politics
4

Rajasthan News: जयपुर में विदेशी ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, सूडान-नाइजीरिया के 3 तस्कर अरेस्ट, दिल्ली से जुड़े तार

Jaipur News
5

राजस्थान में सोना-चांदी के भाव ने फिर की ताबड़तोड़ बैटिंग! महंगा हुआ 10 ग्राम गोल्ड, 1 किलो सिल्वर के रेट भी बढ़े

Gold Silver Price