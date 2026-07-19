/राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

Gold Silver Rate: राजस्थान के सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. सप्ताह के नए कारोबारी दिन 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना महंगा हो गया, जबकि चांदी के दाम स्थिर बने रहे. सोने की बढ़ती कीमतों का असर शादी-विवाह की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों पर भी दिखाई दे रहा है. सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते घरेलू बाजार में भी तेजी का माहौल बना हुआ है.



22 कैरेट सोने के दाम में 700 रुपये का उछाल

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ताजा दरों के अनुसार राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,32,390 रुपये दर्ज किया गया है. इससे एक दिन पहले इसकी कीमत 1,31,690 रुपये थी. यानी एक ही दिन में 700 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली. लगातार बढ़ रहे दामों के कारण आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों का बजट भी प्रभावित हो रहा है.



24 कैरेट सोना भी हुआ महंगा

शुद्धता के लिहाज से सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले 24 कैरेट सोने की कीमत में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ताजा बाजार भाव के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,39,010 रुपये पर पहुंच गया है. इससे पहले इसका भाव 1,38,270 रुपये था. यानी एक दिन में 740 रुपये की तेजी दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का रुख जारी रहता है तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.



चांदी के दाम स्थिर, निवेशकों को मिली राहत

सोने की तुलना में चांदी के बाजार में आज कोई बदलाव नहीं देखा गया. राजस्थान में एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,35,000 रुपये पर स्थिर बना हुआ है. पिछले कारोबारी दिन भी चांदी की कीमत यही थी, यानी आज इसमें कोई बढ़ोतरी या गिरावट नहीं हुई. चांदी के स्थिर भाव से औद्योगिक उपयोगकर्ताओं और निवेशकों को फिलहाल राहत मिली है.



खरीदारी से पहले जान लें ताजा भाव

सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और घरेलू मांग के अनुसार रोजाना बदलती रहती हैं. ऐसे में आभूषण खरीदने या निवेश करने से पहले अपने शहर के अधिकृत ज्वेलर्स से ताजा दर की पुष्टि जरूर कर लें. यदि आप निवेश के उद्देश्य से सोना खरीद रहे हैं, तो बाजार की चाल और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना बेहतर रहेगा. लगातार बढ़ते सोने के दाम यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कीमती धातुओं के बाजार में और भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

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