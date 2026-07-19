Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

Rajasthan Gold silver Price Today: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम बढ़ गए हैं, जबकि चांदी के ताजा रेट भी जारी कर दिए गए हैं. सोने की बढ़ती कीमतों ने खरीदारों और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. ऐसे में खरीदारी से पहले गोल्ड और सिल्वर के नए भाव जानना जरूरी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 19, 2026, 06:54 AM|Updated: Jul 19, 2026, 06:54 AM
राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस
Image Credit: Gold Silver RateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Rate: राजस्थान के सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. सप्ताह के नए कारोबारी दिन 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना महंगा हो गया, जबकि चांदी के दाम स्थिर बने रहे. सोने की बढ़ती कीमतों का असर शादी-विवाह की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों पर भी दिखाई दे रहा है. सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते घरेलू बाजार में भी तेजी का माहौल बना हुआ है.


22 कैरेट सोने के दाम में 700 रुपये का उछाल

Add Zee News as a Preferred Source

ताजा दरों के अनुसार राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,32,390 रुपये दर्ज किया गया है. इससे एक दिन पहले इसकी कीमत 1,31,690 रुपये थी. यानी एक ही दिन में 700 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली. लगातार बढ़ रहे दामों के कारण आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों का बजट भी प्रभावित हो रहा है.


24 कैरेट सोना भी हुआ महंगा

शुद्धता के लिहाज से सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले 24 कैरेट सोने की कीमत में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ताजा बाजार भाव के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,39,010 रुपये पर पहुंच गया है. इससे पहले इसका भाव 1,38,270 रुपये था. यानी एक दिन में 740 रुपये की तेजी दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का रुख जारी रहता है तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.


चांदी के दाम स्थिर, निवेशकों को मिली राहत

सोने की तुलना में चांदी के बाजार में आज कोई बदलाव नहीं देखा गया. राजस्थान में एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,35,000 रुपये पर स्थिर बना हुआ है. पिछले कारोबारी दिन भी चांदी की कीमत यही थी, यानी आज इसमें कोई बढ़ोतरी या गिरावट नहीं हुई. चांदी के स्थिर भाव से औद्योगिक उपयोगकर्ताओं और निवेशकों को फिलहाल राहत मिली है.


खरीदारी से पहले जान लें ताजा भाव

सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और घरेलू मांग के अनुसार रोजाना बदलती रहती हैं. ऐसे में आभूषण खरीदने या निवेश करने से पहले अपने शहर के अधिकृत ज्वेलर्स से ताजा दर की पुष्टि जरूर कर लें. यदि आप निवेश के उद्देश्य से सोना खरीद रहे हैं, तो बाजार की चाल और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना बेहतर रहेगा. लगातार बढ़ते सोने के दाम यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कीमती धातुओं के बाजार में और भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

जयपुर की हवेली की नींव से निकले 15 कलश, चांदी की सिल्लियां और हजारों पुराने सिक्के मिलने का दावा, Gold-Silver पर मचा बवाल

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में दमदार गिरावट, जानें आज के लेटेस्ट रेट

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

नागौर दौरे पर तिलानेश गांव पहुंचे CM भजनलाल, किसानों संग खेत में किया काम, बच्चों को बांटी चॉकलेट

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

पाली का "हर गंगा कुंड धाम" बना आस्था और रहस्य का केंद्र, गौमुख से 12 महीने बहता है जल

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

पेट में पल रहे नवजात समेत मां को उतारा मौत के घाट, 2 साल के मासूम का भी बेरहमी से किया मर्डर, पत्थर बांधकर तालाब में फेंका शव

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से इंसान बूढ़ा होने लगता है?

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

Trending Quiz : किस विटामिन की से बात-बात में गुस्सा आने लगता है?

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

खेत में दिखा नाग-नागिन के 'डांस' का अनोखा नजारा, VIDEO वायरल

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

बीमार बेटे की हैवानियत! लोहे की सरिया से मां पर हमला, 7 हजार की मांग बनी मौत की वजह

TAGS:
Rajasthan Gold Silver Price Today
Rajasthan Gold Silver Rate

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस
Rajasthan Gold Silver Price Today
2
virus
3
rajasthan weather update
4
Dungarpur News
5
Jaipur news