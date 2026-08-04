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बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरा सोना-चांदी का भाव, जानें आज 4 अगस्त को राजस्थान में किस रेट बिकेगा गोल्ड-सिल्वर

Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. 22 कैरेट सोना 10 ग्राम पर ₹200 और 24 कैरेट सोना ₹210 सस्ता हुआ है. वहीं चांदी की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं हुआ और 1 किलो चांदी का भाव ₹2,35,000 पर स्थिर बना हुआ है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 04, 2026, 11:37 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 11:37 AM IST
बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरा सोना-चांदी का भाव, जानें आज 4 अगस्त को राजस्थान में किस रेट बिकेगा गोल्ड-सिल्वर
Image Credit: Gold Silver Price Today

Gold Silver Price: अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. राजस्थान में मंगलवार को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों श्रेणी के सोने के दाम में कमी आई है, जबकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऐसे में शादी, त्योहार या निवेश के लिए सोना खरीदने की सोच रहे लोगों को आज थोड़ी राहत मिल सकती है.

आज का 22 कैरेट सोने का भाव

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राजस्थान में आज 22 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए ₹1,33,040 पर कारोबार कर रहा है. सोमवार को इसका भाव ₹1,33,240 था. यानी आज 10 ग्राम पर ₹200 की गिरावट दर्ज की गई है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है.

24 कैरेट गोल्ड भी हुआ सस्ता

शुद्ध सोना खरीदने वालों के लिए भी आज राहत की खबर है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए ₹1,39,690 पर पहुंच गया है. एक दिन पहले इसका भाव ₹1,39,900 था. यानी आज 10 ग्राम पर ₹210 की कमी दर्ज की गई है. हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन लगातार ऊंचे दामों के बीच खरीदारों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है.

चांदी के दाम में नहीं हुआ बदलाव

सोने के मुकाबले चांदी की कीमत आज स्थिर रही. राजस्थान में 1 किलो चांदी का भाव ₹2,35,000 पर बना हुआ है. सोमवार को भी यही कीमत थी, इसलिए आज चांदी में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया. चांदी की स्थिर कीमत से ज्वेलरी कारोबारियों और निवेशकों को फिलहाल राहत मिली है.

सोना खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप आज सोना खरीदने जा रहे हैं तो केवल कीमत देखकर फैसला न करें. हमेशा हॉलमार्क वाला सोना खरीदें और बिल जरूर लें. इसके अलावा मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क भी अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां मेकिंग चार्ज में अंतर हो सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले एक-दो दुकानों पर कीमत की तुलना करना बेहतर रहेगा.

आने वाले दिनों में क्या रह सकती है चाल?

सर्राफा बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम, डॉलर इंडेक्स, कच्चे तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग के आधार पर ऊपर-नीचे हो सकती हैं. इसलिए निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदने वाले लोगों को बाजार की चाल पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

इस खबर में दिए गए सोना और चांदी के ताजा भाव Goodreturns वेबसाइट पर उपलब्ध दरों के आधार पर तैयार किए गए हैं. स्थानीय सर्राफा बाजार में टैक्स, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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