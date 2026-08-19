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Gold Rate Today: राजस्थान में 18 से लेकर 22 और 24 कैरेट गोल्ड में रिकॉर्डतोड़ गिरावट, चांदी के दाम की भी डूबी नैया

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें पिछले दिन के मुकाबले नीचे आई हैं. इसके साथ ही चांदी के भाव में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. कीमती धातुओं की कीमतों में आए इस बदलाव का असर ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों और निवेशकों पर भी पड़ सकता है. ऐसे में आज का बाजार उन लोगों के लिए खास हो गया है, जो सोने-चांदी की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 19, 2026, 11:27 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 11:27 AM IST
Gold Rate Today: राजस्थान में 18 से लेकर 22 और 24 कैरेट गोल्ड में रिकॉर्डतोड़ गिरावट, चांदी के दाम की भी डूबी नैया
Image Credit: Gold Silver Rate Today 19 August

Gold Silver Rate Today 19 August: राजस्थान में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. 22 कैरेट से लेकर 24 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड तक सभी प्रमुख कैटेगरी में भाव पिछले दिन के मुकाबले कम हुए हैं. वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में सोने-चांदी की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए आज के भाव खास महत्व रखते हैं.


22 कैरेट सोने का आज का भाव
राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत आज 10 ग्राम के लिए ₹1,43,090 दर्ज की गई है. पिछले दिन 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,43,940 था. यानी आज कीमत में ₹850 की गिरावट आई है. 22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषणों के लिए अधिक इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी कीमत में होने वाला बदलाव सीधे तौर पर ज्वेलरी खरीदने वालों के बजट पर असर डाल सकता है.

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24 कैरेट गोल्ड भी हुआ सस्ता
24 कैरेट सोने की कीमत में भी आज गिरावट दर्ज हुई है. राजस्थान में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,50,240 है, जबकि कल इसकी कीमत ₹1,51,140 थी. इस तरह 10 ग्राम पर ₹900 की कमी आई है. 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाली श्रेणी में आता है और इसकी कीमत बाजार में सोने के उतार-चढ़ाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.


18 कैरेट सोने के भाव में भी गिरावट
18 कैरेट गोल्ड की कीमत भी आज नीचे आई है. 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,17,070 है. एक दिन पहले यही कीमत ₹1,17,770 थी. यानी 10 ग्राम पर ₹700 की गिरावट हुई है. 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल भी कई तरह की ज्वेलरी में किया जाता है और इसकी कीमत 22 तथा 24 कैरेट गोल्ड की तुलना में कम रहती है.


चांदी की कीमत में ₹5 हजार की बड़ी गिरावट
सोने के साथ-साथ राजस्थान में चांदी के भाव में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,50,000 है. पिछले दिन एक किलो चांदी का भाव ₹2,55,000 था. यानी चांदी की कीमत में एक दिन में ₹5,000 की गिरावट हुई है. सोने की तुलना में चांदी में यह बदलाव काफी बड़ा माना जा सकता है.


खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जांचें
आज के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में सोने की तीनों प्रमुख कैरेट श्रेणियों और चांदी के भाव में गिरावट आई है. हालांकि, अलग-अलग शहरों, ज्वेलर्स और बाजारों में वास्तविक खरीद कीमत में अंतर हो सकता है. ज्वेलरी खरीदते समय सोने के बेस रेट के अलावा मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क भी कुल कीमत को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए ग्राहक खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से अंतिम कीमत की पुष्टि जरूर करें.


कुल मिलाकर, आज राजस्थान में 22 कैरेट सोना ₹1,43,090 प्रति 10 ग्राम, 24 कैरेट सोना ₹1,50,240 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹1,17,070 प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं चांदी ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई है. पिछले दिन की तुलना में सभी प्रमुख कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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