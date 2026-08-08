/सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

Jaipur Gold Silver Price Today 8 August: आजकल सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी इनके दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो कभी अचानक तेजी आ जाती है.

इन कीमती धातुओं के भाव पर न केवल देश की आर्थिक स्थिति बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों की चाल का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोजाना के रेट पर बनी रहती हैं. आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नया रेट भी क्या चल रहा है.



सोना खरीदने से पहले सोने के वर्तमान में चल रहे रेट की जानकारी बहुत जरूरी है. उपभोक्ता अपने शहर की ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर स्थानीय ज्वेलर्स को फोन करके नए रेटों की की जानकारी ले सकते हैं. गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में आज 8 अगस्त को सोने-चांदी की कीमतों की बात करें तो सोना महंगा हुआ और चांदी स्थिर हैं. आज के रेट पढ़कर तुरंत सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना सकते हैं.

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सोना हुआ 1800 रुपये महंगा

आज जयपुर के सर्राफा बाजार में सोना 1800 रुपये महंगा रहा. शुद्ध सोना 154,800 रुपये प्रति दस ग्राम रहा और जेवरात सोना 142,400 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. वहीं. चांदी 237,000 रुपये प्रति किलो स्थिर रही. ये रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं.

कीमतों में लगातार हो रहा उतार-चढ़ाव

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट यह संकेत देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर में कमजोर बदलाव सोने की घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के चलते आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है.



मेकिंग चार्ज, टैक्स, वजन

जयपुर के सर्राफा बाजार में यह बदलाव खरीदारों और निवेशकों के लिए नजदीकी नजर रखने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि वैश्विक और घरेलू कारक इन धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं. अगर आप आज खरीद-फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो सोने-चांदी दोनों के भाव स्थानीय ज्वैलर या बाजार से दोबारा पुष्टि कर लेना बेहतरहोगा क्योंकि मेकिंग चार्ज, टैक्स, वजन आदि का असर होगा.



Disclaimer: ध्यान दें कि ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 8 अगस्त 2026 को अपडेट की गई है. अलग-अलग जगहों पर कीमतों में अंतर हो सकता है.