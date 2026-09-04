/Gold Silver Rate Today: राजस्थान में गोल्ड के रेट में आया तूफान, चांदी के भाव में भी बदलाव, पढ़ें 4 सितंबर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोना खरीदने वालों के लिए आज के भाव में बदलाव देखने को मिला है. राज्य में 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में कल के मुकाबले तेजी दर्ज की गई है. ऐसे में अगर आप शादी, निवेश या किसी दूसरे काम के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज के रेट पर एक नजर डालना जरूरी है. सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में भी बदलाव हुआ है.



22 कैरेट सोने के भाव में बढ़ोतरी

राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत आज बढ़कर 1,43,440 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. इससे एक दिन पहले यानी कल 22 कैरेट सोने का भाव 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इस तरह आज इसकी कीमत में 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में बड़े स्तर पर किया जाता है. इसलिए इस कैटेगरी के भाव में होने वाला बदलाव सीधे तौर पर ज्वेलरी खरीदने वालों के बजट पर असर डाल सकता है. हालांकि, दुकान पर मिलने वाली ज्वेलरी की अंतिम कीमत केवल सोने के रेट से तय नहीं होती. इसमें मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य शुल्क भी शामिल हो सकते हैं.

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24 कैरेट गोल्ड भी हुआ महंगा

सबसे शुद्ध माने जाने वाले 24 कैरेट सोने के भाव में भी आज तेजी आई है. राजस्थान में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,610 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. कल इसका भाव 1,50,350 रुपये प्रति 10 ग्राम था. यानी एक दिन में 24 कैरेट सोना 260 रुपये महंगा हुआ है. 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा निवेश के लिए भी किया जाता है. ऐसे में सोने में निवेश करने वाले लोगों के लिए रोजाना कीमतों में होने वाले बदलाव पर नजर रखना अहम रहता है.



18 कैरेट सोने का क्या है भाव?

राजस्थान में 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,17,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है. पिछले दिन इसका भाव 1,17,160 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इस हिसाब से 18 कैरेट सोने की कीमत में 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

18 कैरेट गोल्ड में अन्य धातुओं की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी कीमत 22 और 24 कैरेट सोने के मुकाबले कम रहती है. ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से अलग-अलग कैरेट का सोना चुनते हैं.



चांदी के भाव में 5 हजार रुपये का बदलाव

सोने के अलावा राजस्थान में चांदी की कीमत में भी आज बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है. 1 किलो चांदी का भाव आज 2,55,000 रुपये है, जबकि कल यह 2,50,000 रुपये था. यानी 1 किलो चांदी की कीमत में 5,000 रुपये का अंतर आया है. चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के साथ-साथ पूजा सामग्री, बर्तन और निवेश के लिए भी किया जाता है. इसलिए इसके भाव में बदलाव का असर अलग-अलग तरह के खरीदारों पर पड़ सकता है.



खरीदारी से पहले स्थानीय रेट जरूर जांचें

सोने और चांदी के भाव बाजार में लगातार बदलते रहते हैं. इसके अलावा अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां कीमत में थोड़ा अंतर भी हो सकता है. ज्वेलरी खरीदते समय केवल सोने या चांदी के बेस रेट को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य लागू शुल्क जोड़ने के बाद बिल की कुल रकम अलग हो सकती है. इसलिए अगर आज आप राजस्थान में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट और अंतिम कीमत की जानकारी जरूर ले लें.

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