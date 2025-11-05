Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे चांदी के साथ सोने के भी रेट, सारे तेवर हुए ठंडे, जानें अपने शहर में गोल्ड के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price Today 5 November: गुलाबी शहर के चमचमाते सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी नरमी नजर आई, जो ग्राहकों के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आई है. वैश्विक स्तर पर बाजार की अस्थिरता के बीच स्थानीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं के भावों में यह मामूली गिरावट देखी गई, जो घरेलू खपत और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकेतों के बीच संतुलन का प्रतीक है.

आज 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,22,500 रुपये पर पहुंच गया, जो कल की तुलना में करीब 10 रुपये नीचे है. इसी तरह, 22 कैरेट सोने का दाम 1 ग्राम पर 11,239 रुपये हो गया, जो पहले 11,240 रुपये था. चांदी के भाव भी प्रति किलोग्राम 1,52,632 रुपये पर लुढ़क गए, जो पिछले दिनों की ऊंचाई से थोड़े घटी हुई स्थिति दर्शाते हैं.

विभिन्न कैरेट के सोने के आज के दाम इस प्रकार.

24 कैरेट सोना: ₹1,22,500 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,12,390 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹91,980 प्रति 10 ग्राम

यह हल्की नरमी सोने की कीमतों में स्थिरता का संकेत देती है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू मांग के बीच संतुलन के कारण सोने की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. हालांकि, आगामी त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है.

जयपुर के ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, दिवाली के बाद मांग में कमी आने से भावों पर दबाव बना है, लेकिन निवेशकों की रुचि बनी हुई है. खरीदारों को सलाह दी जा रही है कि वे स्थानीय बाजारों में सौदेबाजी करें और विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदारी करें. यह नरमी छोटे निवेशकों के लिए अवसर पैदा कर रही है, हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भाव स्थिर रह सकते हैं.

प्रति 10 ग्राम: ₹1,509

प्रति 100 ग्राम: ₹15,090

प्रति 1 किलोग्राम: ₹1,50,900

खरीदारों के लिए अवसर

चांदी की कीमतों में यह नरमी उन खरीदारों के लिए अच्छी खबर है, जो आभूषणों या निवेश के लिए चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के चलते आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

जयपुर के सर्राफा बाजार में यह बदलाव खरीदारों और निवेशकों के लिए नजदीकी नजर रखने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि वैश्विक और घरेलू कारक इन धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं.