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राजस्थान में 5 हजार रुपए महंगी हुई चांदी, सोने के तेवर भी नहीं हुए काम, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जानें आपके शहर में आज गोल्ड-सिल्वर किस रेट पर बिकेगा.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 01, 2026, 12:35 PM|Updated: Jul 01, 2026, 12:35 PM
राजस्थान में 5 हजार रुपए महंगी हुई चांदी, सोने के तेवर भी नहीं हुए काम, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस
Image Credit: Rajasthan gold silver price:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan gold silver price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है. लगातार बढ़ती कीमतों के चलते निवेशकों के साथ-साथ शादी-विवाह के लिए आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है. मंगलवार की तुलना में बुधवार को 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों श्रेणियों के सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी छलांग देखने को मिली है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत मांग, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण कीमती धातुओं के दाम लगातार ऊपर बने हुए हैं.

22 कैरेट सोने में ₹600 की बढ़ोतरी

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राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,090 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. मंगलवार को यही कीमत 1,29,490 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. यानी एक ही दिन में 22 कैरेट सोने के दाम में 600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. यह तेजी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो निकट भविष्य में सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं.

24 कैरेट सोना भी हुआ महंगा

शुद्धता के लिहाज से सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले 24 कैरेट सोने की कीमत में भी आज बढ़ोतरी दर्ज की गई. आज 24 कैरेट सोना 1,36,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि मंगलवार को इसका भाव 1,35,960 रुपये था. इस प्रकार एक दिन में 630 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का रुख बना रहा तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं.

चांदी में सबसे बड़ी छलांग

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला. राजस्थान में आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,45,000 रुपये दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी. यानी चांदी में सीधे 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. औद्योगिक मांग और निवेशकों की बढ़ती रुचि को चांदी की कीमतों में आई इस तेजी का प्रमुख कारण माना जा रहा है.

निवेशकों और खरीदारों की बढ़ी चिंता

सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. जहां निवेशक इसे सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं, वहीं आम उपभोक्ता बढ़ती कीमतों के कारण खरीदारी को टालने लगे हैं. विशेष रूप से शादी-विवाह के सीजन की तैयारियों में जुटे परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है.

आगे कैसा रह सकता है बाजार?

बाजार जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक हालात, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक मांग-आपूर्ति की स्थिति आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगी. यदि मौजूदा परिस्थितियां बनी रहती हैं तो सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के दामों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को खरीदारी से पहले ताजा बाजार भाव की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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