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अरे बाप रे राजस्थान में आज फिर डूब गई सोने के नैया, चांदी के भाव ने भी चौंकाया! जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. 22 कैरेट सोने का 10 ग्राम भाव ₹1,40,340 है, जो कल के मुकाबले ₹350 कम है. वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,47,360 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जिसमें ₹360 की गिरावट आई है. दूसरी ओर, चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 1 किलो चांदी आज भी ₹2,50,000 पर बनी हुई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 10, 2026, 12:05 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 12:05 PM IST
अरे बाप रे राजस्थान में आज फिर डूब गई सोने के नैया, चांदी के भाव ने भी चौंकाया! जानें आज के लेटेस्ट प्राइस
Image Credit: Rajasthan Gold Silver Price

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोना खरीदने वालों के लिए आज के भाव में मामूली राहत देखने को मिली है. 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों तरह के सोने की कीमत में कल के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है. वहीं चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो खरीदारी से पहले ताजा रेट जान लेना आपके लिए जरूरी है.

राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,40,340 है. कल इसी मात्रा में सोने की कीमत ₹1,40,690 थी. यानी एक दिन में 22 कैरेट गोल्ड के भाव में ₹350 की कमी आई है.

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इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत भी आज थोड़ी नीचे आई है. 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम भाव ₹1,47,360 है, जबकि कल इसकी कीमत ₹1,47,720 थी. इस तरह 24 कैरेट गोल्ड के रेट में ₹360 की गिरावट हुई है.

22 कैरेट सोने का आज का भाव
आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,40,340 प्रति 10 ग्राम है. कल यह भाव ₹1,40,690 था. यानी सोने के भाव में ₹350 की गिरावट देखने को मिली है.

22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में ज्यादा किया जाता है. इसमें शुद्ध सोने के साथ दूसरी धातुओं का मिश्रण होता है, जिससे इसकी मजबूती बढ़ती है. यही वजह है कि शादी-ब्याह या अन्य खास मौकों के लिए ज्वेलरी खरीदने वाले लोग 22 कैरेट गोल्ड के भाव पर खास नजर रखते हैं. आज के रेट में आई गिरावट भले ही बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खरीदारी करने पर कीमत में अंतर बढ़ सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले ज्वेलर से उस समय का अंतिम भाव जरूर पूछना चाहिए.

24 कैरेट गोल्ड भी हुआ सस्ता
राजस्थान में 24 कैरेट सोने के भाव में भी आज कमी आई है. 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का आज का रेट ₹1,47,360 है. एक दिन पहले यही भाव ₹1,47,720 था.

यानी 24 कैरेट सोना आज ₹360 सस्ता हुआ है.

24 कैरेट सोने को सबसे ज्यादा शुद्धता वाला सोना माना जाता है. हालांकि इसकी शुद्धता अधिक होने के कारण यह 22 कैरेट की तुलना में ज्यादा नरम होता है. इसी वजह से सामान्य आभूषणों में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल अधिक देखने को मिलता है, जबकि 24 कैरेट सोने की मांग निवेश के लिहाज से भी रहती है.


चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं

सोने के उलट राजस्थान में आज चांदी की कीमत स्थिर बनी हुई है. 1 किलो चांदी का आज का भाव ₹2,50,000 है. कल भी 1 किलो चांदी की कीमत ₹2,50,000 ही थी. यानी चांदी के रेट में आज न तो तेजी आई है और न ही गिरावट. चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है. इसके कारण चांदी की कीमत पर सिर्फ स्थानीय मांग का ही नहीं, बल्कि बाजार में चल रही व्यापक गतिविधियों का भी असर पड़ता है.

आज के सोने-चांदी के भाव एक नजर में
धातुआज का भावकल का भावबदलाव
22 कैरेट सोना, 10 ग्राम₹1,40,340₹1,40,690₹350 ▼
24 कैरेट सोना, 10 ग्राम₹1,47,360₹1,47,720₹360 ▼
चांदी, 1 किलो₹2,50,000₹2,50,000कोई बदलाव नहीं
खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोने की कीमत में रोजाना बदलाव हो सकता है. ऐसे में ऊपर दिए गए भाव बाजार के संकेत के तौर पर देखे जाने चाहिए. ज्वेलरी खरीदते समय केवल सोने के रेट को देखकर अंतिम कीमत तय नहीं होती. इसमें मेकिंग चार्ज, GST और अन्य लागू शुल्क भी शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां कीमत में थोड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है. इसलिए बड़ी खरीदारी करने से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में ताजा भाव की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.


निवेशकों और खरीदारों की नजर बाजार पर
सोने की कीमत में आज आई गिरावट ने खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर दी है. हालांकि एक दिन की गिरावट को देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि आने वाले दिनों में भी सोना लगातार सस्ता रहेगा. गोल्ड मार्केट में कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं और इसमें रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.


फिलहाल राजस्थान में आज की तस्वीर साफ है.
22 कैरेट और 24 कैरेट सोना कल के मुकाबले सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ. अगर आप आज खरीदारी करने जा रहे हैं तो ताजा बाजार भाव के साथ मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क की जानकारी लेकर ही सौदा करना बेहतर होगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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