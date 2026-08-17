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राजस्थान में गोल्ड के दाम में विस्फोट, सिल्वर के दाम नरम, जानें आज किस रेट बिकेगा सोना-चांदी

Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने के भाव में फिर तेजी देखने को मिली है. 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों कैटेगरी में कीमतें पिछले दिन के मुकाबले ऊपर गई हैं, जबकि चांदी के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में सोना खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए बाजार का ताजा रुख अहम हो गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 17, 2026, 12:11 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 12:11 PM IST
राजस्थान में गोल्ड के दाम में विस्फोट, सिल्वर के दाम नरम, जानें आज किस रेट बिकेगा सोना-चांदी
Image Credit: Gold Silver Price

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने की कीमतों में आज एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों तरह के सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है. वहीं चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. अगर आप सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या निवेश के लिए बाजार पर नजर बनाए हुए हैं, तो आज के भाव आपके लिए अहम हैं.


22 कैरेट सोने के दाम में ₹500 की तेजी
राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,43,740 पहुंच गई है. इससे एक दिन पहले यानी कल 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,43,240 था. इस तरह आज सोने की कीमत में सीधे ₹500 की बढ़ोतरी हुई है.

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सोने के दाम में आई इस तेजी के बाद आभूषण खरीदने वालों की नजर बाजार पर बनी हुई है. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में ज्यादा किया जाता है. ऐसे में शादी-ब्याह या अन्य समारोहों के लिए सोना खरीदने वाले लोगों के बजट पर भी इसका असर पड़ सकता है.


24 कैरेट सोना भी हुआ महंगा
वहीं सबसे शुद्ध माने जाने वाले 24 कैरेट सोने के भाव में भी आज तेजी दर्ज की गई है. राजस्थान में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,50,930 है. कल यही भाव ₹1,50,400 था. इस हिसाब से 24 कैरेट सोने की कीमत में आज ₹530 की बढ़ोतरी हुई है. यानी 22 कैरेट के मुकाबले 24 कैरेट सोने के भाव में आज थोड़ी ज्यादा तेजी देखने को मिली है.


सोने के लगातार बढ़ते दामों के बीच निवेशकों और खरीदारों के लिए रोजाना के भाव पर नजर रखना जरूरी हो गया है. खासकर बड़ी मात्रा में सोना खरीदने वालों के लिए कुछ सौ रुपये की बढ़ोतरी भी कुल कीमत में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है.


चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं
सोने के विपरीत राजस्थान में चांदी की कीमत आज स्थिर बनी हुई है. 1 किलो चांदी का भाव ₹2,55,000 है. कल भी एक किलो चांदी की कीमत ₹2,55,000 ही थी. यानी चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. चांदी खरीदने या निवेश करने वालों के लिए फिलहाल बाजार में स्थिरता देखने को मिल रही है. सोने में तेजी और चांदी में स्थिरता के बीच कीमती धातुओं के बाजार की तस्वीर आज कुछ अलग नजर आ रही है.


खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोने के बताए गए भाव बाजार के आधार पर दिए गए हैं. जब ग्राहक ज्वेलरी खरीदता है तो सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क भी जुड़ सकते हैं. इसलिए दुकान पर मिलने वाली अंतिम कीमत बाजार के बेस रेट से अलग हो सकती है.


फिलहाल राजस्थान में आज का अपडेट यह है कि 22 कैरेट सोना ₹1,43,740 प्रति 10 ग्राम, 24 कैरेट सोना ₹1,50,930 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,55,000 प्रति किलो पर है. सोने की कीमतों में आज तेजी दर्ज हुई है, जबकि चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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