/ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. ताजा आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. लगातार कई दिनों की तेजी के बाद सोने के दामों में आई इस नरमी ने खरीदारों को कुछ राहत जरूर दी है, हालांकि कीमतें अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बनी हुई हैं.

22 कैरेट सोने की बात करें तो राजस्थान में 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,39,540 रुपये दर्ज किया गया. एक दिन पहले यही कीमत 1,39,790 रुपये थी. यानी 24 घंटे के भीतर 22 कैरेट सोना 250 रुपये सस्ता हो गया है. हालांकि कीमतों में यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही, लेकिन लगातार बढ़ते भावों के बीच यह बदलाव बाजार की नजर में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने के दाम में भी कमी देखने को मिली है. आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,520 रुपये दर्ज की गई, जबकि सोमवार को इसका भाव 1,46,780 रुपये था. इस प्रकार एक दिन में 24 कैरेट सोना 260 रुपये तक सस्ता हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी और निवेशकों की बदलती रणनीतियों का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.

दूसरी ओर चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. राजस्थान में एक किलोग्राम चांदी का भाव आज भी 2,75,000 रुपये पर स्थिर बना हुआ है. सोमवार को भी चांदी इसी स्तर पर कारोबार कर रही थी. लगातार स्थिर कीमतों के कारण चांदी खरीदने वाले निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों को राहत मिली है. हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और औद्योगिक मांग के आधार पर चांदी के भाव में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

सर्राफा कारोबारियों के अनुसार शादी-विवाह के सीजन और त्योहारी मांग के चलते सोने-चांदी की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है. कीमतों में मामूली गिरावट के बावजूद बाजार में खरीदारी का रुझान बना हुआ है. निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की चाल और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर नजर रखते हुए निवेश संबंधी निर्णय लें.

कुल मिलाकर राजस्थान में आज सोने के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. ऐसे में सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह थोड़ी राहत वाली खबर मानी जा रही है.

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