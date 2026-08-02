/Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी के भी दाम जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के रेट

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Rajasthan Gold Silver Price, 2 August: राजस्थान में सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. सप्ताह की शुरुआत में सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी, डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक संकेतों का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि आज 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों श्रेणी के सोने के दाम नीचे आए हैं. ऐसे में आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों की नजर भी ताजा भाव पर बनी हुई है.
22 कैरेट सोना 350 रुपये सस्ता
आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,240 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,33,590 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. यानी महज एक दिन में 350 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. कीमतों में आई यह कमी उन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आई है जो आने वाले दिनों में शादी, त्योहार या अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं.
24 कैरेट गोल्ड में भी आई गिरावट
निवेश के लिहाज से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 24 कैरेट सोने के दाम में भी गिरावट देखने को मिली है. आज इसका भाव 1,39,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल यह 1,40,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यानी आज 370 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है.
चांदी के भाव रहे स्थिर
सोने की कीमतों में गिरावट के विपरीत चांदी के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,35,000 रुपये पर स्थिर बना हुआ है. कल भी यही कीमत थी. लगातार स्थिर कीमतों के कारण चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों और औद्योगिक उपयोग के लिए खरीदारी करने वालों को फिलहाल राहत मिली हुई है.
क्यों बदलते रहते हैं सोने और चांदी के दाम?
सोने और चांदी की कीमतें केवल घरेलू मांग पर निर्भर नहीं करतीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी इन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में कीमतों में बदलाव, अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें, महंगाई, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम जैसी कई वजहों से रोजाना सोने-चांदी के दाम बदलते रहते हैं. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग शहरों में अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.
खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
यदि आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हमेशा बीआईएस (BIS) हॉलमार्क वाला प्रमाणित आभूषण ही खरीदें. खरीदारी के समय पक्का बिल लेना न भूलें, क्योंकि यही भविष्य में गुणवत्ता और शुद्धता का प्रमाण होता है. अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं, इसलिए खरीदने से पहले दो-तीन दुकानों के रेट की तुलना करना बेहतर रहेगा. वहीं, निवेश के लिए सोना खरीदने वाले लोग एकमुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनाकर बाजार के उतार-चढ़ाव का लाभ उठा सकते हैं.
राजस्थान में आज के प्रमुख सर्राफा भाव
22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,33,240 (₹350 की गिरावट)
24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,39,900 (₹370 की गिरावट)
चांदी (1 किलोग्राम): ₹2,35,000 (कोई बदलाव नहीं)
सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार की चाल, डॉलर इंडेक्स और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के आधार पर सोने और चांदी की कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में खरीदारी या निवेश करने से पहले ताजा बाजार भाव की जानकारी लेना हमेशा फायदेमंद रहेगा.
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