Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी के भी दाम जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के रेट

Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी के भी दाम जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के रेट

Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.  विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर देखने को मिल रहा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 02, 2026, 06:12 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 06:12 AM IST
Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी के भी दाम जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के रेट
Image Credit: Rajasthan Gold Silver Price, 2 August

Rajasthan Gold Silver Price, 2 August: राजस्थान में सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. सप्ताह की शुरुआत में सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी, डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक संकेतों का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि आज 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों श्रेणी के सोने के दाम नीचे आए हैं. ऐसे में आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों की नजर भी ताजा भाव पर बनी हुई है.


22 कैरेट सोना 350 रुपये सस्ता

Add Zee News as a Preferred Source

आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,240 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,33,590 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. यानी महज एक दिन में 350 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. कीमतों में आई यह कमी उन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आई है जो आने वाले दिनों में शादी, त्योहार या अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं.


24 कैरेट गोल्ड में भी आई गिरावट

निवेश के लिहाज से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 24 कैरेट सोने के दाम में भी गिरावट देखने को मिली है. आज इसका भाव 1,39,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल यह 1,40,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यानी आज 370 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है.


चांदी के भाव रहे स्थिर

सोने की कीमतों में गिरावट के विपरीत चांदी के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,35,000 रुपये पर स्थिर बना हुआ है. कल भी यही कीमत थी. लगातार स्थिर कीमतों के कारण चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों और औद्योगिक उपयोग के लिए खरीदारी करने वालों को फिलहाल राहत मिली हुई है.


क्यों बदलते रहते हैं सोने और चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतें केवल घरेलू मांग पर निर्भर नहीं करतीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी इन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में कीमतों में बदलाव, अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें, महंगाई, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम जैसी कई वजहों से रोजाना सोने-चांदी के दाम बदलते रहते हैं. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग शहरों में अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.


खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

यदि आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हमेशा बीआईएस (BIS) हॉलमार्क वाला प्रमाणित आभूषण ही खरीदें. खरीदारी के समय पक्का बिल लेना न भूलें, क्योंकि यही भविष्य में गुणवत्ता और शुद्धता का प्रमाण होता है. अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं, इसलिए खरीदने से पहले दो-तीन दुकानों के रेट की तुलना करना बेहतर रहेगा. वहीं, निवेश के लिए सोना खरीदने वाले लोग एकमुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनाकर बाजार के उतार-चढ़ाव का लाभ उठा सकते हैं.


राजस्थान में आज के प्रमुख सर्राफा भाव
22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,33,240 (₹350 की गिरावट)
24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,39,900 (₹370 की गिरावट)
चांदी (1 किलोग्राम): ₹2,35,000 (कोई बदलाव नहीं)


सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार की चाल, डॉलर इंडेक्स और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के आधार पर सोने और चांदी की कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में खरीदारी या निवेश करने से पहले ताजा बाजार भाव की जानकारी लेना हमेशा फायदेमंद रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना हुआ महंगा, चांदी के दाम स्थिर, खरीदारी से पहले जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

Jhunjhunu: नरहड़ दरगाह से लौटते हुए सड़क पर बीछी लाशें! टैंकर से टक्कर में पति-पत्नी समेत बच्चों की दर्दनाक मौत

छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'

जिस घर में गूंजी थीं शहनाइयां, वहां उठी अर्थी... मेजर हमजा आरिफ की नम आंखों से होगी विदाई

सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

नाइट ड्रेस के बहाने दुकान में अश्लील वीडियो शूट, दुकानदार को भी दिया ऑफर

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर पूरे राजस्थान में जश्न, देखें वीडियो

भरतपुर में जमीन के टुकड़े ने तोड़ा रिश्ता! पति, देवर-देवरानी ने दो बहनों पर बरसाए लाठी-डंडे

राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

राजस्थान में आज बारिश का महाअलर्ट, जयपुर-उदयपुर समेत 35 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश से भीगेगा कोना-कोना!

राजस्थान में 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज, रोजगार उत्सव में मिलेंगे नियुक्ति पत्र

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

टीचर की बोतल से पानी पीया तो मचा बवाल! टोंक के स्कूल में परिजनों और शिक्षिका के बीच विवाद का वीडियो वायरल

सीकर में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, शव पिता की दुकान पर छोड़कर भाग गया स्कूल बस ड्राइवर!

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

पुष्कर में 50 साल का इंतजार खत्म! 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा 150 बेड वाला आधुनिक अस्पताल

कोटा की अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता गोल्ड मेडल

Udaipur news: महिला प्रोफेसर ने लेट आने पर टोका तो, क्लास में थूक कर चला गया छात्र

अरुणाचल में शहीद हुआ राजस्थान का जवान, परिजनों ने कहा- पहले न्याय फिर अंतिम संस्कार

झुंझुनूं में शहीद के बेटे पर दिनदहाड़े हमला, बीच बाजार दामाद से ससुरालवालों ने की मारपीट

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

TAGS:
Rajasthan Gold Silver Price Today
Jaipur Gold Silver Price

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी के भी दाम जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के रेट
2
3
4
5