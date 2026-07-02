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राजस्थान में सोना-चांदी हुआ और महंगा, एक ही दिन में सोने में ₹2,890 तक की बड़ी छलांग, चांदी भी ₹5,000 उछली

Gold Silver Price:  राजस्थान में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई है.  सर्राफा बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों से खरीदारों और निवेशकों की नजर अब आगामी बाजार रुख पर बनी हुई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 02, 2026, 02:14 PM|Updated: Jul 02, 2026, 02:14 PM
राजस्थान में सोना-चांदी हुआ और महंगा, एक ही दिन में सोने में ₹2,890 तक की बड़ी छलांग, चांदी भी ₹5,000 उछली
Image Credit: AI IMAGESource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और डॉलर की चाल के आधार पर सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

लगातार बढ़ती वैश्विक मांग, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत चाल और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के चलते घरेलू बाजार में भी कीमती धातुओं के दाम नए स्तर पर पहुंच गए हैं. आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है. कीमतों में आई इस तेजी का असर आम ग्राहकों के साथ-साथ ज्वेलरी कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है.

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22 कैरेट सोने में ₹2,750 की बढ़ोतरी

राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,32,840 दर्ज किया गया, जबकि कल इसका दाम ₹1,30,090 था. यानी केवल 24 घंटे के भीतर 10 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹2,750 महंगा हो गया. सोने की कीमतों में इस तेज उछाल ने खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों का बजट प्रभावित कर दिया है. शादी-विवाह के सीजन और त्योहारों से पहले बढ़ती कीमतें उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं.


24 कैरेट सोना भी रिकॉर्ड तेजी पर

24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत में भी आज बड़ा उछाल दर्ज किया गया. आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,39,480 रहा, जबकि कल यह ₹1,36,590 प्रति 10 ग्राम था. इस तरह एक दिन में ₹2,890 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों के अनुसार सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती मांग और वैश्विक बाजार में मजबूत रुख के कारण कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है.


चांदी भी हुई ₹5,000 महंगी

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजस्थान में आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,50,000 पहुंच गया है, जबकि कल इसका दाम ₹2,45,000 था. यानी एक ही दिन में चांदी ₹5,000 महंगी हो गई. औद्योगिक मांग और निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण चांदी की कीमतों में भी लगातार मजबूती बनी हुई है.


निवेशकों और ग्राहकों की बढ़ी चिंता

सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में यही रुख बना रहा तो आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में भी और तेजी देखने को मिल सकती है. ऐसे में निवेशक बाजार की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जबकि आम ग्राहक खरीदारी से पहले कीमतों में संभावित बदलाव का इंतजार कर रहे हैं.

विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेश करने से पहले बाजार के रुझान और कीमतों का अच्छी तरह विश्लेषण कर निर्णय लेना चाहिए. फिलहाल राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ही ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बाजार की गतिविधियां और भी दिलचस्प रहने की संभावना है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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