/राजस्थान में सोना-चांदी हुआ और महंगा, एक ही दिन में सोने में ₹2,890 तक की बड़ी छलांग, चांदी भी ₹5,000 उछली

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और डॉलर की चाल के आधार पर सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

लगातार बढ़ती वैश्विक मांग, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत चाल और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के चलते घरेलू बाजार में भी कीमती धातुओं के दाम नए स्तर पर पहुंच गए हैं. आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है. कीमतों में आई इस तेजी का असर आम ग्राहकों के साथ-साथ ज्वेलरी कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है.

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22 कैरेट सोने में ₹2,750 की बढ़ोतरी

राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,32,840 दर्ज किया गया, जबकि कल इसका दाम ₹1,30,090 था. यानी केवल 24 घंटे के भीतर 10 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹2,750 महंगा हो गया. सोने की कीमतों में इस तेज उछाल ने खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों का बजट प्रभावित कर दिया है. शादी-विवाह के सीजन और त्योहारों से पहले बढ़ती कीमतें उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं.



24 कैरेट सोना भी रिकॉर्ड तेजी पर

24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत में भी आज बड़ा उछाल दर्ज किया गया. आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,39,480 रहा, जबकि कल यह ₹1,36,590 प्रति 10 ग्राम था. इस तरह एक दिन में ₹2,890 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों के अनुसार सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती मांग और वैश्विक बाजार में मजबूत रुख के कारण कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है.



चांदी भी हुई ₹5,000 महंगी

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजस्थान में आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,50,000 पहुंच गया है, जबकि कल इसका दाम ₹2,45,000 था. यानी एक ही दिन में चांदी ₹5,000 महंगी हो गई. औद्योगिक मांग और निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण चांदी की कीमतों में भी लगातार मजबूती बनी हुई है.



निवेशकों और ग्राहकों की बढ़ी चिंता

सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में यही रुख बना रहा तो आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में भी और तेजी देखने को मिल सकती है. ऐसे में निवेशक बाजार की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जबकि आम ग्राहक खरीदारी से पहले कीमतों में संभावित बदलाव का इंतजार कर रहे हैं.

विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेश करने से पहले बाजार के रुझान और कीमतों का अच्छी तरह विश्लेषण कर निर्णय लेना चाहिए. फिलहाल राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ही ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बाजार की गतिविधियां और भी दिलचस्प रहने की संभावना है.

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