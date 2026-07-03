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राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में मजबूत तेजी देखने को मिली. लगातार बढ़ते दामों के चलते आभूषण खरीदारों और निवेशकों की नजर बाजार पर बनी हुई है. विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार के रुझान और निवेश की बढ़ती मांग के कारण कीमती धातुओं में यह तेजी देखने को मिल रही है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 03, 2026, 01:16 PM|Updated: Jul 03, 2026, 01:16 PM
राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस
Image Credit: Rajasthan Gold Silver Price:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई है. लगातार बढ़ती वैश्विक मांग, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के बीच कीमती धातुओं के दाम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं.


आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है.

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आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,35,790 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई, जबकि एक दिन पहले इसका भाव ₹1,32,840 प्रति 10 ग्राम था. यानी सिर्फ 24 घंटे में ₹2,950 की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह 24 कैरेट सोने का भाव भी तेजी के साथ ₹1,42,580 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जो कल ₹1,39,480 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार 24 कैरेट सोने में ₹3,100 प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज किया गया है.


सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेजी देखने को मिली. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,60,000 दर्ज किया गया, जबकि कल यह ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम थी. यानी चांदी के दाम में एक ही दिन में ₹10,000 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है. यह तेजी निवेशकों के साथ-साथ ज्वेलरी कारोबारियों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.


सर्राफा बाजार के जानकारों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग जैसे कई कारणों से कीमती धातुओं के दाम प्रभावित हो रहे हैं. यदि वैश्विक बाजार में यही रुख बना रहता है तो आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.


विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों की शादी, त्योहार या निवेश के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना है, उन्हें बाजार के रुझानों पर लगातार नजर रखनी चाहिए. वहीं निवेशकों को भी खरीदारी से पहले बाजार की स्थिति और कीमतों का मूल्यांकन कर निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है. फिलहाल राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों की नजरें अब आने वाले दिनों की कीमतों पर टिकी हुई हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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