/Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

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Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर राहत भरी गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बढ़ते दामों के बीच आई इस नरमी ने आभूषण खरीदारों, निवेशकों और शादी-विवाह के सीजन की तैयारी कर रहे परिवारों को बड़ी राहत दी है.
क्या है ताजा अपडेट?
आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,44,140 प्रति 10 ग्राम है, जो कल से ₹100 कम है. 24 कैरेट शुद्ध सोना ₹1,51,350 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जिसमें भी ₹100 की गिरावट आई है. सबसे बड़ी राहत चांदी में मिली है, जहां एक किलोग्राम चांदी के भाव में ₹5,000 की कमी आई है. आज चांदी का भाव ₹2,85,000 प्रति किलोग्राम रहा, जबकि कल यह ₹2,90,000 था.
कहां देखने को मिली गिरावट?
यह गिरावट पूरे राजस्थान में देखी जा रही है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर समेत सभी प्रमुख शहरों के बुलियन बाजार में सोने-चांदी के भाव घंटे-घंटे पर बदल रहे हैं.
कब आई यह गिरावट?
यह गिरावट आज (5 जून 2025) दर्ज की गई है. पिछले कई दिनों से लगातार ऊंचे स्तर पर चल रहे भावों में पहली बार नरमी आई है.
क्यों आई गिरावट?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में उतार-चढ़ाव, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और रुपये की विनिमय दर मुख्य कारण हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों की मांग में थोड़ी कमी आने से कीमतों पर दबाव पड़ा है.
कैसे प्रभावित होंगे आम लोग?
शादी-विवाह के सीजन में आभूषण खरीदने वाले लोगों को इस गिरावट से फायदा होगा. निवेश की दृष्टि से सोना-चांदी खरीदने वालों को भी बेहतर मौका मिला है. बाजार जानकारों की सलाह है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. इसलिए खरीदारी करने से पहले कम से कम 2-3 दिनों तक भावों पर नजर रखें.
इस खबर को पढ़ने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस खबर को पढ़कर आप राजस्थान में आज के लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव जान सकेंगे और सही समय पर खरीदारी या निवेश का फैसला ले सकेंगे. इससे आपको अनावश्यक महंगे दामों पर खरीदारी करने से बचने में मदद मिलेगी. आप अपने बजट के अनुसार प्लानिंग कर पाएंगे और आर्थिक रूप से बेहतर निर्णय ले सकेंगे. खासकर शादी-विवाह या बड़े खर्च की तैयारी कर रहे परिवारों को इस जानकारी से काफी फायदा होगा.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का क्या भाव है?
उत्तर: आज 22 कैरेट सोना ₹1,44,140 प्रति 10 ग्राम है.
प्रश्न: चांदी की कीमत में कितनी गिरावट आई है?
उत्तर: चांदी में एक दिन में ₹5,000 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है.
प्रश्न: क्या अभी सोना-चांदी खरीदना अच्छा समय है?
उत्तर: कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि 2-3 दिन भाव देखकर खरीदारी करें.
प्रश्न: सोने-चांदी के भाव भविष्य में कैसे रहेंगे?
उत्तर: वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है.
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