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Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग

Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लगातार दूसरे दिन आई तेजी से ज्वेलरी खरीदारों और निवेशकों की नजर बाजार पर बनी हुई है. शादी-विवाह के सीजन और वैश्विक बाजार के रुझानों के बीच कीमती धातुओं के दाम चढ़ने से खरीदारी करने वालों की जेब पर असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 06, 2026, 11:13 AM IST | Updated:Aug 06, 2026, 11:13 AM IST
Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग
Image Credit: Gold Silver Price

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज की शुरुआत महंगी रही. घरेलू बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है. खासतौर पर सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते नए रिकॉर्ड बन रहे हैं. वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में 10 हजार रुपये प्रति किलो की छलांग लगाकर खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है.

अगर आप शादी, त्योहार, निवेश या ज्वेलरी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के ताजा भाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. राजस्थान में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम में अच्छी-खासी तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमत भी नए स्तर पर पहुंच गई है.

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22 कैरेट सोने की कीमत में ₹2,600 की बढ़ोतरी

राजस्थान में आज 22 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए ₹1,35,640 पर कारोबार कर रहा है. जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत ₹1,33,040 थी. यानी केवल 24 घंटे में ₹2,600 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

ज्वेलरी खरीदने वाले अधिकांश ग्राहक 22 कैरेट सोना पसंद करते हैं. ऐसे में इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा.

24 कैरेट सोना ₹1.42 लाख के पार

निवेश के लिहाज से पसंद किए जाने वाले 24 कैरेट सोने की कीमत में भी आज जोरदार उछाल आया है. आज राजस्थान में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,42,420 पहुंच गया है. बुधवार को इसकी कीमत ₹1,39,690 थी.

यानी एक दिन में ₹2,730 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लगातार बढ़ते दामों के कारण बाजार के जानकार निवेशकों को खरीदारी से पहले बाजार की चाल पर नजर रखने की सलाह दे रहे हैं.

चांदी ने भी दिखाई तेजी

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. राजस्थान में आज 1 किलो चांदी का भाव ₹2,50,000 दर्ज किया गया. जबकि कल यही कीमत ₹2,40,000 थी.

इस तरह चांदी ने महज एक दिन में ₹10,000 प्रति किलो की छलांग लगाई है. चांदी के बढ़ते दामों का असर आभूषण उद्योग के साथ-साथ औद्योगिक उपयोग और निवेश पर भी देखने को मिल सकता है.

निवेशकों और खरीदारों के लिए क्या संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मांग, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, डॉलर की चाल और भू-राजनीतिक घटनाक्रम का सीधा असर सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ता है. ऐसे में कीमतों में उतार-चढ़ाव आगे भी जारी रह सकता है.

यदि आप निवेश के उद्देश्य से सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो बाजार की मौजूदा स्थिति और कीमतों पर नजर रखते हुए फैसला लेना बेहतर रहेगा. वहीं शादी या अन्य जरूरतों के लिए खरीदारी करने वालों को भी ताजा रेट की जानकारी लेकर ही ज्वेलरी खरीदनी चाहिए.

आज के ताजा भाव (राजस्थान)
22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,35,640 (₹2,600 की बढ़ोतरी)
24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,42,420 (₹2,730 की बढ़ोतरी)
चांदी (1 किलो): ₹2,50,000 (₹10,000 की बढ़ोतरी)

सोना और चांदी के भाव अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के अनुसार टैक्स, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क के कारण थोड़ा अलग हो सकते हैं.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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