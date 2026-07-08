/राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भारी भूचाल, जानें आज किस रेट मिलेगा सोना-चांदी

Gold Silver Price: राजस्थान में सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम कम हुए हैं, वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में निवेशकों के साथ-साथ शादी-विवाह के सीजन के लिए आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिली है.



22 कैरेट सोने का आज का भाव

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राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,490 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं एक दिन पहले इसकी कीमत 1,34,190 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. यानी आज 22 कैरेट सोना 700 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर इंडेक्स में बदलाव का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.



24 कैरेट गोल्ड भी हुआ सस्ता

24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है. आज इसका भाव 1,40,160 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल इसकी कीमत 1,40,900 रुपये थी. इस तरह एक दिन में 24 कैरेट सोना 740 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. शुद्ध सोने की कीमत में आई यह गिरावट निवेशकों के लिए बेहतर खरीदारी का अवसर मानी जा रही है.



चांदी में बड़ी गिरावट

सोने के साथ-साथ चांदी के दाम में भी आज बड़ी कमी देखने को मिली. राजस्थान में एक किलोग्राम चांदी की कीमत घटकर 2,45,000 रुपये रह गई है. कल यह भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलो था. यानी एक ही दिन में चांदी 5,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट से ज्वेलरी कारोबारियों और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है.



खरीदारी से पहले जान लें ये बातें

सर्राफा बाजार के जानकारों के अनुसार सोना-चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, कच्चे तेल के दाम और निवेशकों की मांग के आधार पर बदलती रहती हैं. इसके अलावा जीएसटी, मेकिंग चार्ज और स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि जरूर कर लें. यदि कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहता है तो आने वाले दिनों में ग्राहकों की खरीदारी बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है.

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