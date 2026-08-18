/राजस्थान में फिर महंगा हुआ सोना, चांदी के भी ढीले नही हो रहे तेवर, पढ़ें आज के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोना खरीदने वालों के लिए आज के दिन कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है. 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों तरह के सोने के भाव में पिछले दिन के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है. 22 कैरेट सोने की कीमत में जहां ₹200 की तेजी आई है, वहीं 24 कैरेट सोना ₹210 महंगा हुआ है. दूसरी तरफ चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

सोने-चांदी की कीमतों पर नजर रखने वाले लोगों के लिए आज के रेट इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि छोटी बढ़ोतरी भी ज्यादा मात्रा में खरीदारी करने पर कुल रकम में बड़ा अंतर डाल सकती है.

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22 कैरेट सोना ₹1.43 लाख के पार

राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत ₹1,43,940 है. एक दिन पहले यानी कल इसका भाव ₹1,43,740 था. इस तरह आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹200 महंगा हुआ है.

22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने के लिए किया जाता है. इसमें शुद्ध सोने के साथ दूसरी धातुएं भी मिलाई जाती हैं, जिससे यह आभूषणों के लिए ज्यादा मजबूत रहता है. अगर कोई ग्राहक आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीदता है तो उसे केवल सोने की कीमत के तौर पर ₹1,43,940 चुकाने होंगे. हालांकि, गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क अलग से हो सकते हैं.

24 कैरेट सोने में ₹210 की तेजी

24 कैरेट सोने की कीमत में भी आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजस्थान में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का आज का भाव ₹1,51,140 है. कल यही कीमत ₹1,50,930 थी.

यानी एक दिन में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम भाव में ₹210 की बढ़ोतरी हुई है. 24 कैरेट को ज्यादा शुद्धता वाला सोना माना जाता है. इसी वजह से इसका भाव 22 कैरेट की तुलना में अधिक रहता है.

सोने में निवेश करने या बड़ी खरीदारी की योजना बनाने वाले लोगों के लिए रोजाना के भाव में होने वाला बदलाव महत्वपूर्ण होता है. आज की तेजी भले ही सीमित है, लेकिन ज्यादा मात्रा में सोना खरीदने पर कुल कीमत में इसका असर दिखाई दे सकता है.

चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

सोने के उलट राजस्थान में आज चांदी की कीमत स्थिर रही. 1 किलो चांदी का भाव आज ₹2,55,000 है. कल भी 1 किलो चांदी की कीमत ₹2,55,000 ही थी. इस तरह चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ. यानी पिछले दिन के मुकाबले चांदी न महंगी हुई और न सस्ती.

चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज का भाव कल के बराबर ही है. हालांकि बाजार में खरीदारी करने से पहले स्थानीय सराफा बाजार में ताजा कीमत जरूर पता कर लेना चाहिए.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोने और चांदी के बताए गए भाव में स्थानीय बाजार के हिसाब से थोड़ा अंतर हो सकता है. खासकर गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य शुल्क जुड़ने से अंतिम बिल ज्यादा हो सकता है.

ऐसे में ग्राहक को केवल सोने या चांदी के बेस रेट को देखकर खरीदारी का फैसला नहीं करना चाहिए. गहने की शुद्धता, हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और अंतिम बिल की पूरी जानकारी लेना जरूरी है.

फिलहाल राजस्थान में आज के आंकड़ों के मुताबिक सोने में हल्की तेजी है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. 22 कैरेट सोना ₹1,43,940 और 24 कैरेट सोना ₹1,51,140 प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं 1 किलो चांदी का भाव ₹2,55,000 है.

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