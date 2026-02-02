Zee Rajasthan
Rajasthan Gold Silver Rate: राजस्थान के ज्वेलरी बाजार में आज एक बड़ा झटका लगा है. सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 02, 2026, 01:15 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 01:15 PM IST

Gold Silver Price Today: राजस्थान में लड़खड़ा कर गिरे गोल्ड-सिल्वर, चांदी के साथ-साथ सोना की भी डूब गई नैया, जानें 1 बजे के बाद के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Rate Today: राजस्थान के जेम्स-ज्वेलरी बाजार में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला. सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 8,300 रुपये और 24 कैरेट सोना 8,710 रुपये सस्ता हो गया है. चांदी भी प्रति किलोग्राम 20 हजार रुपये घटकर 3 लाख रुपये पर आ पहुंची है. यह एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है, जिसने निवेशकों, ज्वेलर्स और आम उपभोक्ताओं को चौंका दिया है.

आज 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) का भाव 1,39,940 रुपये रहा, जो कल 1,48,240 रुपये था. यानी मात्र 24 घंटों में 8,300 रुपये की गिरावट. इसी तरह 24 कैरेट सोना कल 1,55,650 रुपये से घटकर आज 1,46,940 रुपये हो गया, जिसमें 8,710 रुपये की कमी आई है.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में कमी और यूनियन बजट 2026-27 के बाद आयात शुल्क में संभावित राहत की उम्मीदें हैं. पिछले कुछ दिनों से चांदी की गिरावट जारी थी, अब सोना भी उसी रुझान में शामिल हो गया है.

चांदी के दामों में भी उल्लेखनीय कमी आई है. कल चांदी प्रति किलोग्राम 3 लाख 20 हजार रुपये थी, जो आज घटकर 3 लाख रुपये पर आ गई. एक दिन में 20 हजार रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई. विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने और घरेलू स्तर पर निवेशकों की बिकवाली के दबाव से यह गिरावट आई है. हालांकि, कुछ एनालिस्टों का मानना है कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी सेक्टर में चांदी की मांग बढ़ने से लंबे समय में दाम स्थिर या ऊपर जा सकते हैं.

राजस्थान जेम्स-ज्वेलरी का बड़ा केंद्र है. जयपुर के जंतर मंतर बाजार, जोधपुर के सर्राफा बाजार और उदयपुर के हस्तशिल्प बाजारों में आज सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी में उछाल देखा गया. ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कीमतें कम होने से शादी-विवाह सीजन और त्योहारों में गहनों की मांग बढ़ सकती है. कच्चे माल की लागत घटने से उद्योग को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है.

मार्केट एनालिस्टों ने सलाह दी है कि अभी सोने-चांदी में बड़े निवेश से पहले इंतजार करें. अगले कुछ दिनों में वैश्विक संकेतों के आधार पर और उतार-चढ़ाव संभव है. शॉर्ट टर्म में गिरावट जारी रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि में रिकवरी की उम्मीद है. फिलहाल ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए यह अच्छा समय माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


