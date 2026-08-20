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राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में महा बढ़ोतरी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

Gold Price Today: राजस्थान में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है. 22, 24 और 18 कैरेट सोने के साथ चांदी के भाव भी पिछले दिन के मुकाबले बढ़े हैं. ऐसे में खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बाजार का ताजा रुख जानना जरूरी हो गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 20, 2026, 11:39 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 11:39 AM IST
राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में महा बढ़ोतरी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर
Image Credit: Gold Silver Price Today

Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोना खरीदने वालों के लिए आज की कीमतें जेब पर असर डालने वाली हैं. सोने के अलग-अलग कैरेट के भाव में कल के मुकाबले अच्छी तेजी दर्ज की गई है. 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए आज ₹1,47,040 है. जबकि कल यही भाव ₹1,43,090 था. यानी एक दिन में 10 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹3,950 महंगा हो गया है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शादी, निवेश या किसी दूसरे काम के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहा है तो उसे आज की कीमत जरूर देख लेनी चाहिए.

सोने के भाव में तेजी केवल 22 कैरेट तक सीमित नहीं है. 24 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़ी है. आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,54,390 है. पिछले दिन इसकी कीमत ₹1,50,240 थी. इस तरह 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर ₹4,150 महंगा हुआ है. शुद्धता के लिहाज से 24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसकी कीमत आमतौर पर 22 और 18 कैरेट सोने से ज्यादा रहती है.

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22 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1.47 लाख के पार

आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1.47 लाख के पार पहुंच गया है. कल के मुकाबले इसमें करीब चार हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 22 कैरेट सोना आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसमें दूसरे धातु मिलाए जाते हैं, जिससे गहनों को मजबूती मिलती है. अगर कोई ग्राहक 10 ग्राम की जगह ज्यादा वजन का सोना खरीदता है तो कुल कीमत में अंतर और बड़ा हो सकता है. इसलिए गहना खरीदने से पहले सोने के प्रति 10 ग्राम भाव के साथ-साथ ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क के बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है.

24 कैरेट सोने में ₹4,150 की तेजी

24 कैरेट सोने की कीमत में आज सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है. 10 ग्राम सोने का भाव कल के ₹1,50,240 से बढ़कर आज ₹1,54,390 हो गया. यानी कीमत में ₹4,150 की बढ़ोतरी हुई है. 24 कैरेट सोने को ज्यादा शुद्धता वाला सोना माना जाता है. हालांकि, इसकी शुद्धता ज्यादा होने की वजह से यह 22 कैरेट की तुलना में ज्यादा नरम होता है. इसी कारण गहनों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है.

18 कैरेट सोने का क्या है भाव?

अगर आपका बजट 22 या 24 कैरेट सोने की तुलना में थोड़ा कम है तो 18 कैरेट गोल्ड भी एक विकल्प होता है. राजस्थान में आज 18 कैरेट सोने का 10 ग्राम भाव ₹1,20,310 है. कल इसकी कीमत ₹1,17,070 थी. यानी एक दिन में 18 कैरेट सोना ₹3,240 महंगा हुआ है. 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा 22 और 24 कैरेट के मुकाबले कम होती है. यही वजह है कि इसका भाव भी अपेक्षाकृत कम रहता है. फैशन ज्वेलरी और रोजाना पहनने वाले कई तरह के गहनों में 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है.

चांदी के भाव में भी बड़ा उछाल

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में भी आज तेजी आई है. राजस्थान में एक किलो चांदी का भाव ₹2,60,000 पहुंच गया है. पिछले दिन एक किलो चांदी की कीमत ₹2,50,000 थी. यानी चांदी के भाव में एक दिन में ₹10,000 की बढ़ोतरी हुई है. चांदी का इस्तेमाल केवल गहने बनाने में ही नहीं होता, बल्कि कई लोग इसे निवेश के तौर पर भी खरीदते हैं. इसके अलावा चांदी की मांग कई औद्योगिक कामों में भी रहती है. ऐसे में इसके भाव में बदलाव का असर खरीदारों और निवेशकों दोनों पर पड़ता है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोने-चांदी के ऊपर दिए गए भाव आज और पिछले दिन की कीमतों की तुलना के आधार पर हैं. वास्तविक खरीदारी के समय ज्वेलरी की कीमत केवल सोने के रेट से तय नहीं होती. गहने के वजन, मेकिंग चार्ज और दुकान पर लागू अन्य शुल्क के कारण अंतिम बिल अलग हो सकता है. इसलिए अगर आप आज राजस्थान में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो दुकान पर खरीदारी करने से पहले आज का ताजा रेट, गहने का वजन और मेकिंग चार्ज जरूर पूछ लें. खासकर बड़ी खरीदारी करने पर अलग-अलग ज्वेलर्स के भाव और चार्ज की तुलना करना फायदेमंद हो सकता है.

आज के प्रमुख भाव एक नजर में: 22 कैरेट सोना ₹1,47,040 प्रति 10 ग्राम, 24 कैरेट सोना ₹1,54,390 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना ₹1,20,310 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,60,000 प्रति किलो है. यानी आज राजस्थान में सोने और चांदी दोनों के दाम कल के मुकाबले ऊपर हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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