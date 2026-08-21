/राजस्थान में आज फिर महंगा हुआ सोना, चांदी पर तो 5,000 बढ़े हैं रेट, पढ़ें सर्राफा बाजार का ताजा अपडेट

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Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. खास तौर पर 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है. वहीं चांदी की कीमत भी एक दिन में ₹5,000 प्रति किलो बढ़ गई है. ऐसे में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए आज का दिन महंगा साबित हो सकता है. शादी-ब्याह, निवेश या किसी खास मौके के लिए ज्वेलरी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ताजा भाव जानना जरूरी हो गया है.
22 कैरेट सोने के भाव में ₹1,100 की बढ़ोतरी
राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत ₹1,48,140 पहुंच गई है. एक दिन पहले यानी कल इसका भाव ₹1,47,040 था. इस तरह 10 ग्राम पर आज ₹1,100 की तेजी दर्ज की गई है.
22 कैरेट सोना आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले विकल्पों में शामिल है. इसलिए इसके भाव में होने वाला बदलाव सीधे तौर पर ग्राहकों के बजट पर असर डालता है. अगर कोई व्यक्ति 10 ग्राम की ज्वेलरी खरीदता है तो उसे पिछले दिन के मुकाबले करीब ₹1,100 ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. हालांकि अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, GST और ज्वेलर के अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं.
24 कैरेट सोना भी हुआ महंगा
24 कैरेट सोने की कीमत में भी आज तेजी दर्ज की गई है. राजस्थान में 24 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,55,550 है. कल यही कीमत ₹1,54,390 थी. यानी एक दिन में 24 कैरेट सोना ₹1,160 महंगा हुआ है. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध श्रेणी का सोना माना जाता है और इसका इस्तेमाल ज्वेलरी के साथ-साथ निवेश के लिए भी किया जाता है. सोने की कीमत में लगातार बदलाव होने के कारण निवेशक और खरीदार बाजार भाव पर नजर रखते हैं.
18 कैरेट सोने का भाव भी बढ़ा
राजस्थान में 18 कैरेट सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है. आज 10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,21,210 है, जबकि कल यह ₹1,20,310 था. यानी 10 ग्राम पर ₹900 की बढ़ोतरी हुई है. 18 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मात्रा 22 और 24 कैरेट की तुलना में ज्यादा होती है. इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम होने के कारण कुछ ग्राहक इसे ज्वेलरी के लिए पसंद करते हैं.
चांदी में ₹5,000 प्रति किलो का उछाल
सोने के साथ-साथ चांदी के भाव में भी आज बड़ी तेजी आई है. राजस्थान में 1 किलो चांदी की कीमत आज ₹2,65,000 पहुंच गई है. कल इसका भाव ₹2,60,000 प्रति किलो था. यानी एक दिन में चांदी ₹5,000 प्रति किलो महंगी हुई है. चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी के अलावा निवेश, घरेलू सामान और औद्योगिक जरूरतों में भी होता है. इसलिए इसकी कीमत में तेजी का असर अलग-अलग तरह के खरीदारों पर पड़ सकता है.
खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोने-चांदी के ऊपर दिए गए भाव बाजार के बताए गए रेट के आधार पर हैं. ज्वेलरी खरीदते समय ग्राहक को केवल सोने की कीमत नहीं देखनी चाहिए. बिल में मेकिंग चार्ज, GST और अन्य लागू शुल्क भी जुड़ सकते हैं. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के बीच कीमत में थोड़ा अंतर भी हो सकता है. ऐसे में अगर आप आज राजस्थान में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट जरूर कन्फर्म करें. आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोने की तीनों प्रमुख कैरेट श्रेणियों और चांदी में तेजी दर्ज हुई है.
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