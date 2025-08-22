ऑपरेशन सिंदूर का राजस्थान को मिला फायदा, प्रदेश को मिलेगा सिंधु नदी का पानी, रोजगार के खुले नए रास्ते

Rajasthan News: ऑपरेशन सिंदूर का राजस्थान को फायदा मिला. राजस्थान को अब सिंधु नदी का पानी मिलेगा. भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद पश्चिमी नदियों के पानी को रोककर राजस्थान तक लाने की योजना पर तेजी से काम शुरू किया.
Rajasthan News: ऑपरेशन सिंदूर का राजस्थान को फायदा मिला. राजस्थान को अब सिंधु नदी का पानी मिलेगा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के दौरान भारत सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी पर रोक लगा दिया. इससे भारत को पानी का लाभ मिलेगा और पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ा.
भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद पश्चिमी नदियों के पानी को रोककर राजस्थान तक लाने की योजना पर तेजी से काम शुरू किया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा किया था कि तीन साल में सिंधु नदी का पानी नहरों के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा, जिससे राजस्थान के बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी.
AI इनोवेशन समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले. CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA अर्थव्यवस्था के पुरोधा हैं. CM भजनलाल ने आगे कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स राज्य की प्रगति में भूमिका निभाएं. राज्य में निवेश के लिए लोगों को प्रेरित करें. जिन क्षेत्रों में विकास की गुंजाइश है, उनके बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) सरकार को सुझाव दें.
आने वाले समय में राजस्थान हर क्षेत्र में आगे होगा. सिंचाई और उद्योग सरकार की प्राथमिकता में है. आने वाले सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा. आने वाले समय में हम 4 लाख नौकरियां देंगे. सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रही है. शेखावाटी की हवेलियों को तोड़ने पर रोक लगाई गई है.
