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राजस्थान में देर रात चली तबादला एक्सप्रेस, बदल गए कई जिलों के SDM और ADM, जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

Rajasthan RAS Transfer: राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां 53 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. नई लिस्ट में कई अधिकारियों को SDM, ADM, सहायक कलेक्टर, रजिस्ट्रार और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 18, 2026, 08:09 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 08:09 AM IST
राजस्थान में देर रात चली तबादला एक्सप्रेस, बदल गए कई जिलों के SDM और ADM, जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी
Image Credit: File

Rajasthan RAS Transfer: राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार ने 53 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. लिस्ट में कई अधिकारियों को उपखंड अधिकारी (SDM), अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM), सहायक कलेक्टर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

SDM और सहायक कलेक्टर पदों पर नियुक्तियां

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संजय कुमार खेदड को सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), दौसा और मनस्वी नरेश को सहायक कलेक्टर, निवाई (टोंक) बनाया गया है. रेखा यादव को सहायक कलेक्टर, बांदीकुई (दौसा) की जिम्मेदारी मिली है.

विष्णु बंसल को कुम्हेर (डीग), संजय कुमार वर्मा को कोटकासिम, निरमा बिश्नोई को सुहागपुरा (प्रतापगढ़), सुशील कुमार सैनी को नोहर और सविता शर्मा को खंडार का उपखंड अधिकारी नियुक्त किया गया है.

राजीव बड़गूजर को पीसांगन, रामलाल मीणा को भीनमाल, रणछोड़ लाल को जायल, मोहन चौधरी को प्रतापगढ़ और रजत को हिंडौन का SDM बनाया गया है. भागचंद रैगर को बांसवाड़ा, अमृता खंडेलवाल को दांतारामगढ़ और अरविन्द कविया को थानागाजी की जिम्मेदारी मिली है.

कई जिलों में बदले उपखंड अधिकारी

श्याम सुंदर बेनीवाल को बदनोर, अल्का श्रीवास्तव को बयाना, हर्षित वर्मा को रामगंजमंडी, सुखा राम पिंडेल को रामसर और दिपांशु सांगवान को नैनवा का उपखंड अधिकारी बनाया गया है. वीरमा राम को शिव, राजवीर सिंह यादव-II को डीडवाना और जे.पी. बैरवा को शाहपुरा (जयपुर) की जिम्मेदारी दी गई है.

राकेश कुमार न्योल को सरमथुरा, अनुप सिंह को सपोटरा, नीरज मिश्रा को भीम, सीता शर्मा को मूंडवा और भवानी सिंह को बाड़मेर का SDM नियुक्त किया गया है. विकास मोहन भाटी को आसींद, पंकज बड़गूजर को बहरोड़ और रवि कुमार को हनुमानगढ़ भेजा गया है.

ADM और अन्य पदों पर भी बदलाव

देवेंद्र सिंह परमार को ADM, डीग, लाखन सिंह गुर्जर को ADM, कुचामन सिटी, राजेश जोशी को ADM, कोटा, अनिल कुमार-II को ADM, सीकर, जगदीश प्रसाद गौड़ को ADM, करौली और योगेश कुमार डागुर को ADM, अलवर बनाया गया है. अबिन के. पंवार को ADM (सतर्कता), श्रीगंगानगर नियुक्त किया गया है.

कालूराम को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का रजिस्ट्रार और कैलाश चन्द्र शर्मा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का सचिव बनाया गया है. महावीर सिंह-II को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का सचिव नियुक्त किया गया है.

अन्य जिम्मेदारियां भी तय

पंकज कुमार को प्रोटोकॉल अधिकारी, GAD, जोधपुर और रामकिशोर मीणा-II को प्रोटोकॉल अधिकारी, GAD, जयपुर बनाया गया है. मुकेश चौधरी-I को उप निदेशक, H.C.M. रीपा, जयपुर, वीरेंद्र सिंह यादव को अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और डॉ. प्रीति सिंह पंवार को उप निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

आकाश रंजन को साबला (डूंगरपुर), अनिल कुमार को चौहटन (बाड़मेर), संदीप कुमार को आनंदपुरी (बांसवाड़ा) और जयसिंह-II को पीपलखूंट (प्रतापगढ़) का उपखंड अधिकारी नियुक्त किया गया है. डॉ. राकेश मीणा को अतिरिक्त निदेशक, छात्रवृत्ति एवं छात्रावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बनाया गया है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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