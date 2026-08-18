/राजस्थान में देर रात चली तबादला एक्सप्रेस, बदल गए कई जिलों के SDM और ADM, जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

Rajasthan RAS Transfer: राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार ने 53 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. लिस्ट में कई अधिकारियों को उपखंड अधिकारी (SDM), अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM), सहायक कलेक्टर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

SDM और सहायक कलेक्टर पदों पर नियुक्तियां

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संजय कुमार खेदड को सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), दौसा और मनस्वी नरेश को सहायक कलेक्टर, निवाई (टोंक) बनाया गया है. रेखा यादव को सहायक कलेक्टर, बांदीकुई (दौसा) की जिम्मेदारी मिली है.

विष्णु बंसल को कुम्हेर (डीग), संजय कुमार वर्मा को कोटकासिम, निरमा बिश्नोई को सुहागपुरा (प्रतापगढ़), सुशील कुमार सैनी को नोहर और सविता शर्मा को खंडार का उपखंड अधिकारी नियुक्त किया गया है.

राजीव बड़गूजर को पीसांगन, रामलाल मीणा को भीनमाल, रणछोड़ लाल को जायल, मोहन चौधरी को प्रतापगढ़ और रजत को हिंडौन का SDM बनाया गया है. भागचंद रैगर को बांसवाड़ा, अमृता खंडेलवाल को दांतारामगढ़ और अरविन्द कविया को थानागाजी की जिम्मेदारी मिली है.

कई जिलों में बदले उपखंड अधिकारी

श्याम सुंदर बेनीवाल को बदनोर, अल्का श्रीवास्तव को बयाना, हर्षित वर्मा को रामगंजमंडी, सुखा राम पिंडेल को रामसर और दिपांशु सांगवान को नैनवा का उपखंड अधिकारी बनाया गया है. वीरमा राम को शिव, राजवीर सिंह यादव-II को डीडवाना और जे.पी. बैरवा को शाहपुरा (जयपुर) की जिम्मेदारी दी गई है.

राकेश कुमार न्योल को सरमथुरा, अनुप सिंह को सपोटरा, नीरज मिश्रा को भीम, सीता शर्मा को मूंडवा और भवानी सिंह को बाड़मेर का SDM नियुक्त किया गया है. विकास मोहन भाटी को आसींद, पंकज बड़गूजर को बहरोड़ और रवि कुमार को हनुमानगढ़ भेजा गया है.

ADM और अन्य पदों पर भी बदलाव

देवेंद्र सिंह परमार को ADM, डीग, लाखन सिंह गुर्जर को ADM, कुचामन सिटी, राजेश जोशी को ADM, कोटा, अनिल कुमार-II को ADM, सीकर, जगदीश प्रसाद गौड़ को ADM, करौली और योगेश कुमार डागुर को ADM, अलवर बनाया गया है. अबिन के. पंवार को ADM (सतर्कता), श्रीगंगानगर नियुक्त किया गया है.

कालूराम को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का रजिस्ट्रार और कैलाश चन्द्र शर्मा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का सचिव बनाया गया है. महावीर सिंह-II को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का सचिव नियुक्त किया गया है.

अन्य जिम्मेदारियां भी तय

पंकज कुमार को प्रोटोकॉल अधिकारी, GAD, जोधपुर और रामकिशोर मीणा-II को प्रोटोकॉल अधिकारी, GAD, जयपुर बनाया गया है. मुकेश चौधरी-I को उप निदेशक, H.C.M. रीपा, जयपुर, वीरेंद्र सिंह यादव को अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और डॉ. प्रीति सिंह पंवार को उप निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

आकाश रंजन को साबला (डूंगरपुर), अनिल कुमार को चौहटन (बाड़मेर), संदीप कुमार को आनंदपुरी (बांसवाड़ा) और जयसिंह-II को पीपलखूंट (प्रतापगढ़) का उपखंड अधिकारी नियुक्त किया गया है. डॉ. राकेश मीणा को अतिरिक्त निदेशक, छात्रवृत्ति एवं छात्रावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बनाया गया है.