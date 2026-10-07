/विकसित राजस्थान@2047: सरकारी सिस्टम में बदलाव, 6 विभागों में 'हेल्थ चेक' से शुरू होगी नई व्यवस्था

Jaipur News :विकसित राजस्थान@2047 के लिए सरकार अब योजनाओं के साथ उस सरकारी मशीनरी का भी हेल्थ चैक कराने वाली है. जो दरअसल इन योजनाओं को जमीन पर उतारती हैं. शुरुआत 6 विभागों से होगी और इनमें ये पता

लग पाएगा की क्या इतने कर्मचारियों की जरूरत है या नहीं. ये ही नहीं किस पद पर किस स्किल के कर्मचारी होने चाहिए. इस पायलट डायग्नोस्टिक स्टडी के नतीजों के जरिए मैनपावर नॉर्म्स, कैडर रेशनलाइजेशन और भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. ये ही नहीं सरकारी कामकाज में गैर जरूरी चरण हटाने के लिए डिजिटल तकनीक और AI का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन आंकलन, प्रक्रिया सुधार और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी प्रस्ताविक कार्ययोजना का प्रजेंटेशन दिया. जिसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के महासचिव चक्रवर्ती टी. कन्नन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन, सूचना प्रौद्योगिकी एंव संचार विभाग के शासन सचिव डॉ रवि कुमार सुरपुर, कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह, संयुक्त शासन सचिव डॉ.धीरज कुमार सिंह,वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रताप सिंह और RITI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्येन्द्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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नई व्यवस्था में सरकारी प्रक्रियाओं की मैपिंग और टाइम स्टडी होगी. यानी किसी काम की शुरुआत से अंतिम निर्णय तक कितने चरण हैं और हर चरण में कितना समय लगता है,इसका वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा. इससे उन प्रक्रियाओं और स्तरों की पहचान की जा सकेगी,जहां अनावश्यक समय लग रहा है. गैर-जरूरी चरणों को खत्म करने और दोहराव वाले कामों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने की तैयारी है. उद्देश्य सरकारी कामकाज को सरल,समयबद्ध और परिणाम आधारित बनाना है. सरकारी सिस्टम में कई बार एक काम में अलग-अलग अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट नहीं होने से निर्णय में देरी होती है. इसके लिए RASIC मैट्रिक्स के जरिए हर स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव है. यानी कौन काम करेगा ? किस स्तर पर जिम्मेदारी होगी और किसकी जवाबदेही तय होगी ? इसे स्पष्ट किया जाएगा. इससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर करने और काम में अस्पष्टता कम करने की तैयारी है.स्टडी में केवल मौजूदा कर्मचारियों की संख्या नहीं देखी जाएगी.

विभागों के वर्तमान दायित्व, योजनाओं और भविष्य में आने वाले काम के आधार पर मैनपावर की जरूरत का आकलन होगा. किस स्तर पर कितने कर्मचारी चाहिए और उनके पास कौनसी दक्षता होनी चाहिए,इसकी भी समीक्षा होगी. अलग-अलग स्तरों पर एक जैसे काम यानी ओवर लैप की पहचान की जाएगी. इसके बाद सरकार का फोकस ‘राइट साइज, राइट स्किल और डिजिटल वर्कफोर्स’ तैयार करने पर रहेगा. पहले चरण में 6 विभागों में पायलट डायग्नोस्टिक स्टडी होगी. इसके बाद कैडर और गतिविधियों से जुड़े निर्णय, मैनपावर नॉर्म्स, कैडर रेशनलाइजेशन, भर्ती नियमों में जरूरी सुधार,प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और HR Stack की रूपरेखा तैयार की जाएगी. अगले चरण में इस व्यवस्था को प्रदेशभर में लागू करने के लिए विभागों को तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण की सुविधा दी जाएगी.

बहरहाल, इस कवायद का असर आखिरकार सरकारी सेवाओं की रफ्तार पर दिख सकता है ? अगर किसी सेवा में 5 चरण हैं और स्टडी में सामने आता है, कि इनमें से 2 गैर-जरूरी हैं तो उन्हें हटाने की गुंजाइश बनेगी. इसी तरह जिम्मेदारी स्पष्ट होने और डिजिटल-AI सिस्टम के इस्तेमाल से फाइलों के अलग-अलग स्तरों पर घूमने का समय कम करने पर फोकस रहेगा. यानी विकसित राजस्थान@2047 के लिए सरकार का फोकस अब सिर्फ ‘क्या काम करना है’ पर नहीं, बल्कि ‘काम कौन करेगा, कैसे करेगा और कितने समय में करेगा’ इस पूरे सिस्टम को बदलने पर है.