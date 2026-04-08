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राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Rajasthan LPG Update: राजस्थान सरकार ने शादी-ब्याह की तैयारियों में जुटे परिवारों को तीन वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति देने का फैसला लिया है, जिससे परेशानी ना हो. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 08, 2026, 04:03 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 04:03 PM IST

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राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Rajasthan News: शादी-ब्याह की तैयारियों में जुटे परिवारों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. अब विवाह समारोहों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दो और शहरी क्षेत्रों में तीन वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिवार को गैस की कमी के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में तय किया गया कि शादी समारोह के लिए 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में दो और शहरी क्षेत्रों में तीन सिलेंडर देने की व्यवस्था की गई है. इसके लिए परिवारों को विवाह कार्ड के साथ संबंधित DSO को आवेदन करना होगा, जिसके बाद स्थानीय गैस एजेंसी से समन्वय कर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा.

किया जाए पीएनजी कनेक्शनों का विस्तार
गैस कंपनियों के अनुसार प्रदेश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल सुचारु है और औसतन 4.5 दिन में सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है लेकिन शादी के सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए यह व्यवस्था विशेष रूप से लागू की गई है, ताकि किसी भी परिवार की तैयारियों में बाधा न आए. यह भी निर्देश दिए गए कि पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों का विस्तार प्राथमिकता से किया जाए.

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ई-केवाईसी है जरूरी
इसके तहत नए पाइपलाइन बिछाने और अधिक से अधिक घरों व उद्योगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने पर जोर दिया गया है, जिससे भविष्य में गैस की आपूर्ति और आसान हो सके. साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब बिना ई-केवाईसी के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिले.

शादी-ब्याह के इस सीजन में सरकार की यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जो अब तक गैस की कमी या बढ़ती मांग से परेशान थे. अब शादी के घरों में गैस की चिंता नहीं बल्कि जश्न की तैयारियों पर पूरा फोकस रहेगा.

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