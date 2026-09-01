/Rajasthan: JJM के बजट को सरकार की मंजूरी,600 करोड़ की फाइल पर लगी मुहर

Rajasthan News: राजस्थान के जल जीवन मिशन के लिए अच्छी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने पीएचईडी के बजट पर मुहर लगा दी है. सीएमओ ने फाइल को स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद अब पीएचईडी प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी, जिससे हर घर तक पीने का पानी पहुंच पाएगा.

पीएचईडी जल्द करेगा भुगतान

प्रदेश में जल जीवन मिशन यानी JJM से जुड़े कामों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सूत्रों के मुताबिक, PHED के बजट को सरकार ने मंजूरी दे दी है. सीएमओं से करीब 600 करोड़ रुपये की फाइल पर स्वीकृति दी है.

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बताया जा रहा है कि इस बजट से प्रदेश में चल रहे जल जीवन मिशन के मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भुगतान किया जाएगा. सरकार जल्द ही संवेदकों के लिए बजट जारी कर सकती है. इसके बाद PHED की ओर से संवेदकों के लंबित भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

2500 करोड़ की मांग

लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे संवेदकों ने सरकार के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. संवेदकों की ओर से सरकार को चिट्ठी लिखकर बजट जारी करने और लंबित भुगतान करने की मांग की गई थी. अब 600 करोड़ रुपये की फाइल को मंजूरी मिलने के बाद संवेदकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

संवेदक 2500 करोड़ की बजट की डिमांड कर रहे है. अब आने वाले दिनों में भी सरकार बजट जारी करेगी. सूत्रों के मुताबिक, संवेदकों को भुगतान सरकार के साथ हुए समझौते की शर्तों के तहत किया जाएगा. PHED जल्द ही बजट जारी कर भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है.

1000 करोड़ पहले जारी हो चुके

इससे प्रदेश में JJM के तहत चल रहे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भी गति मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि बजट जारी होने के बाद लंबित कार्यों और भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी.

गौरतलब है कि इससे पहले सरकार की ओर से 1,000 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जा चुका है. अब 600 करोड़ रुपये की मंजूरी के बाद PHED और जल जीवन मिशन से जुड़े संवेदकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है.