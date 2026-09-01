Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan: JJM के बजट को सरकार की मंजूरी,600 करोड़ की फाइल पर लगी मुहर

Rajasthan: JJM के बजट को सरकार की मंजूरी,600 करोड़ की फाइल पर लगी मुहर

राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर राहत की खबर है. सीएमओ ने PHED के करीब 600 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है. इस राशि से JJM के मेजर प्रोजेक्ट्स और संवेदकों के लंबित भुगतान किए जाएंगे. संवेदक लंबे समय से करीब 2,500 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग कर रहे हैं. इससे पहले सरकार 1,000 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published:Sep 01, 2026, 01:44 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 01:44 PM IST
Rajasthan: JJM के बजट को सरकार की मंजूरी,600 करोड़ की फाइल पर लगी मुहर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के जल जीवन मिशन के लिए अच्छी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने पीएचईडी के बजट पर मुहर लगा दी है. सीएमओ ने फाइल को स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद अब पीएचईडी प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी, जिससे हर घर तक पीने का पानी पहुंच पाएगा.

पीएचईडी जल्द करेगा भुगतान
प्रदेश में जल जीवन मिशन यानी JJM से जुड़े कामों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सूत्रों के मुताबिक, PHED के बजट को सरकार ने मंजूरी दे दी है. सीएमओं से करीब 600 करोड़ रुपये की फाइल पर स्वीकृति दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि इस बजट से प्रदेश में चल रहे जल जीवन मिशन के मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भुगतान किया जाएगा. सरकार जल्द ही संवेदकों के लिए बजट जारी कर सकती है. इसके बाद PHED की ओर से संवेदकों के लंबित भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

2500 करोड़ की मांग
लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे संवेदकों ने सरकार के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. संवेदकों की ओर से सरकार को चिट्ठी लिखकर बजट जारी करने और लंबित भुगतान करने की मांग की गई थी. अब 600 करोड़ रुपये की फाइल को मंजूरी मिलने के बाद संवेदकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

संवेदक 2500 करोड़ की बजट की डिमांड कर रहे है. अब आने वाले दिनों में भी सरकार बजट जारी करेगी. सूत्रों के मुताबिक, संवेदकों को भुगतान सरकार के साथ हुए समझौते की शर्तों के तहत किया जाएगा. PHED जल्द ही बजट जारी कर भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है.

1000 करोड़ पहले जारी हो चुके
इससे प्रदेश में JJM के तहत चल रहे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भी गति मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि बजट जारी होने के बाद लंबित कार्यों और भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी.

गौरतलब है कि इससे पहले सरकार की ओर से 1,000 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जा चुका है. अब 600 करोड़ रुपये की मंजूरी के बाद PHED और जल जीवन मिशन से जुड़े संवेदकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

नेपाल में बाढ़ का असर! राजस्थान की पशुपतिनाथ तीर्थ यात्रा पर फिर लगा ब्रेक, हवाई यात्रा स्थगित

राजस्थान में बढ़ेगा कच्चे तेल का उत्पादन, अब रोज 80 हजार बैरल निकालने की तैयारी, नई तकनीक से बदलेगी तस्वीर

जब एक ही टिकट पर दो दलों ने ठोंक दिया दावा: कांग्रेस को भनक तक नहीं लगी और मनोज सिंह बन गए 'गेम चेंजर'

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan: JJM के बजट को सरकार की मंजूरी,600 करोड़ की फाइल पर लगी मुहर
2
3
4
5