राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल 41 जिलों के प्रभारी सचिव बदले, APO IAS भी लिस्ट में

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने 41 जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए हैं. गुरुवार यानी 22 जनवरी को प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक नए सिरे से प्रभारी सचिव नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं. इससे पहले 28 फरवरी 2024 को बदलाव हुआ था. इसके बाद पहली बार एक साथ सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदले गए हैं.

इस आदेश के तहत, दो एपीओ चल रहे IAS अधिकारियों को पोस्टिंग से पहले प्रभारी सचिव बनाया गया है. पीसी किशन को दौसा और खजान सिंह को सलूंबर का प्रभारी सचिव का पद सौंपा गया है. इसके अलावा संभागीय आयुक्तों को भी जिलों का प्रभारी बनाया गया है

स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री ए. राठौड़ को जयपुर और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा को जोधपुर का प्रभारी का पद दिया गया है. खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत को उदयपुर और खेल एवं युवा मामलों के सचिव नीरज के. पवन को अजमेर जिला दिया गया है. सहकारिता रजिस्ट्रार आनंदी को भरतपुर और यूडीएच के प्रमुख सचिव देवाशीष पृष्टि को बीकानेर का प्रभारी सचिव बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है.

ये भी पढ़ें-