Zee Rajasthan
जयपुर में कांग्रेस पर BJP का कड़ा हमला, जोगेश्वर गर्ग ने वोट चोरी के लगाए गंभीर आरोप

Jaipur News: जयपुर जिले में कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर आज बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया. सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस को असली वोट चोर करार दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Babulal Dhayal
Published: Aug 14, 2025, 15:44 IST | Updated: Aug 14, 2025, 15:44 IST

जयपुर में कांग्रेस पर BJP का कड़ा हमला, जोगेश्वर गर्ग ने वोट चोरी के लगाए गंभीर आरोप

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर आज बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया. सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस को असली वोट चोर करार दिया. ज़ी मीडिया से खास बातचीत में जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर को वोट चोरी कर कांग्रेस ने चुनाव हराया.

इस चुनाव में बाबा साहब चौदह हजार वोट से चुनाव हारे, जबकि चौदह हजार वोट खारिज कर दिये गए. सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो महात्मा गांधी ने मेंबर नहीं होने के बावजूद उन्हें चुनाव हराने की अपील कर दी.

असल में ये कांग्रेस की वोट चोरी थी. यही नहीं गर्ग ने कहा कि आजादी के तत्काल बाद जब सभी नेता सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकराय थे, तब पंडित नेहरू को बहुमत की चोरी कर पीएम बना दिया गया.

गर्ग ने कहा कि चुनाव आयोग मरे हुए लोगों के नाम हटाता है और प्रदेशों से बाहर रहने वालों का नाम मतदाता सूची से डिलीट करता है, तो ये कौनसी वोट चोरी हो गई. देश की जनता कांग्रेस को इसका करारा जवाब देगी. बाबूलाल धायल ने जोगेश्वर गर्ग से खास बात की.

भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के दिशा निर्देश पर देशभर में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है. जंतर-मंतर अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जंतर मंतर परिसर में देसी विदेशी पर्यटकों द्वारा तिरंगा लहराया गया.

पर्यटकों द्वारा जंतर-मंतर में लगी सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाने में उत्साह दिखाया. इस स्वतंत्रता दिवस पर पर्यटन स्थलों पर देशी-विदेशी पर्यटक हाथ में तिरंगा लेकर सेल्फी के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं. "हर घर तिरंगा" अभियान भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर तिरंगे की धूम देखी जा रही है.

