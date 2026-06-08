/Rajasthan: 10 जून को भगवान की शरण में जाएगी 'सरकार', PM मोदी की दीर्घायु के लिए मंदिरों में की जाएगी विशेष पूजा

राज्य चुनें
Rajasthan News: राजस्थान सरकार 10 जून को 'भगवान' की शरण में जाएगी. सरकार ने प्रदेशभर के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना कराने का फैसला किया है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की प्रार्थना की जाएगी.
राजस्थान सरकार ने देवस्थान विभाग के तहत आने वाले सभी प्रमुख मंदिरों में 10 जून को विशेष पूजा-अर्चना के निर्देश जारी किए हैं. यह विशेष आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करना बताया जा रहा है.
विधायकों की बैठक में दी गई जानकारी
देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेशभर के मंदिरों की सूची तैयार कर ली गई है, जहां पुजारी और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में विशेष अनुष्ठान कराए जाएंगे. बीजेपी हलकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लंबे कार्यकाल के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के करीब पहुंच रहे हैं.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन से पहले ली विधायकों की बैठक में इसकी जानकारी दी. उन्होंने विधायक दल और पार्टी नेताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के मंदिरों में जाकर इस विशेष पूजा में भाग लें. इसके साथ ही मंत्रियों और विधायकों को भी स्थानीय स्तर पर धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं.
मंदिरों में तैयारियां जारी
देवस्थान विभाग की ओर से जारी मंदिरों में साफ-सफाई, पूजन सामग्री, और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है. कई जिलों में स्थानीय प्रशासन को भी सावचेत किया गया है ताकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें.
जानकारी के अनुसार, जयपुर से लेकर जोधपुर, उदयपुर और अजमेर तक मंदिरों में आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. कहीं हवन होगा तो कहीं विशेष आरती और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!