/राजस्थान में शुरू होगा ‘डिटेक्ट-डिसरप्ट-डेस्ट्रॉय’ फॉर्मूला, जानें ड्रग माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान

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Jaipur News: राजस्थान में अब ड्रग माफिया की खैर नहीं. सरकार ने नशे के कारोबार की जड़ पर चोट करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने साफ कर दिया है ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और कार्रवाई सिर्फ तस्कर तक नहीं, पूरे नेटवर्क पर होगी. हर जिले में ड्रग्स के 10 बड़े केस चिन्हित होंगे, इनमें से 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं की कुंडली तैयार होगी और उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं प्रदेश के सभी पुलिस थानों में एक साथ विशेष अभियान चलाकर जब्त ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा. नशे के खिलाफ सरकार का फोकस गिरफ्तारी नहीं, ‘डिटेक्ट... डिसरप्ट... डेस्ट्रॉय’ के जरिए पूरे ड्रग नेटवर्क को खत्म करने पर है.
राजस्थान में ड्रग माफिया के खिलाफ अब सरकार ने ‘फुल नेटवर्क अटैक’ की रणनीति तैयार की है. नशे के सौदागरों पर सिर्फ केस दर्ज नहीं होगा, बल्कि उनकी पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने की तैयारी है. हर जिले में एसपी को चिन्हित करने होंगे 10 बड़े ड्रग केस और 5 कुख्यात ड्रग माफिया. इसके बाद शुरू होगा विशेष अभियान और जरूरत पड़ी तो माफिया की संपत्ति भी जब्त होगी. खास बात ये कि प्रदेश के सभी थानों में एक ही दिन जब्त ड्रग्स को नष्ट करने का अभियान चलेगा.
क्या बोले मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास
राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ड्रग माफिया के खिलाफ ऐसा एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं. जिसमें माफिया से लेकर उसके नेटवर्क और सप्लाई चेन तक पर वार किया जाएगा. मुख्य सचिव ने साफ कहा है ‘डिटेक्ट... डिसरप्ट... डिस्ट्रॉय.’ यानी पहले ड्रग नेटवर्क को पहचानिए...फिर उसकी सप्लाई चेन को तोड़िए...और आखिर में पूरे नेटवर्क को खत्म कीजिए. इसका मतलब साफ है छोटे पैडलर से लेकर बड़े सप्लायर तक कार्रवाई की कड़ी ऊपर तक जाएगी.
ड्रग नेटवर्क पर सरकार का फोकस अब चार स्तरों पर.
पहला-ड्रग तस्करों और सप्लायरों की पहचान.
दूसरा-टॉप अपराधियों की संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई.
तीसरा-मजबूत चार्जशीट और कोर्ट में प्रभावी पैरवी.
चौथा-नशे की मांग कम करने के लिए नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान.
अब बात उस ड्रग्स की... जो कार्रवाई के बाद पुलिस मालखानों में जमा रहता है. मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में एक साथ विशेष अभियान चलाकर जब्त ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं. यानी कार्रवाई भी एक साथ... और जब्त नशे का निस्तारण भी एक साथ. ड्रग माफिया पर सिर्फ गिरफ्तारी नहीं...कोर्ट में सजा तक पहुंचाने की तैयारी भी है. आदतन अपराधियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट बनाने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि तथ्यों और सबूतों के आधार पर प्रभावी पैरवी हो और दोषियों को जल्द सजा मिल सके.
जीरो टॉलरेंस नीति तैयार करने पर मंथन
वहीं, जिन आरोपियों पर तीन या उससे ज्यादा आपराधिक मामले लंबित हैं, उनके मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा गया है. ड्रग्स के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर भी शिकंजा कसेगा. जांच के दौरान जब्त वाहनों की नियमानुसार जल्द नीलामी करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही 2026 से 2029 तक के लिए ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति तैयार करने पर भी बैठक में मंथन हुआ. लेकिन सरकार की रणनीति सिर्फ तस्करों तक सीमित नहीं है.
ड्रग तस्करी पर रोक के लिए काम करना होगा
स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और युवा मामलात विभाग, इन सभी को मिलकर नशा मुक्ति, जागरूकता और ड्रग तस्करी पर रोक के लिए काम करना होगा. यानी एक तरफ ड्रग माफिया पर एक्शन, तो दूसरी तरफ नशे की गिरफ्त में फंसे युवाओं को बाहर निकालने की कोशिश.
बहरहाल, राजस्थान में ड्रग माफिया के खिलाफ अब ‘केस-दर-केस’ कार्रवाई नहीं, बल्कि ‘नेटवर्क-दर-नेटवर्क’ एक्शन की तैयारी है. हर जिले के 10 बड़े केस...5 कुख्यात माफिया...संपत्ति पर कार्रवाई...जब्त ड्रग्स का निस्तारण...और मजबूत चार्जशीट के जरिए सजा तक पहुंचाने का प्लान. अब सरकार का मैसेज क्लियर है नशे का कारोबार छोड़ो, वरना नेटवर्क भी जाएगा और संपत्ति भी.
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