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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर की नई तारीख घोषित, लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि 5 जुलाई से बढ़ाकर 10 जुलाई 2026 कर दी है. महिला, दिव्यांग और गंभीर बीमार कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग और तृतीय श्रेणी शिक्षकों पर ट्रांसफर रोक फिलहाल जारी रहेगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 05, 2026, 09:56 AM|Updated: Jul 05, 2026, 09:56 AM
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर की नई तारीख घोषित, लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

राजस्थान सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए तबादलों पर दी गई छूट की अवधि पांच दिन और बढ़ा दी है. अब कर्मचारी 10 जुलाई 2026 तक स्थानांतरण प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे. इससे पहले सरकार ने 5 जुलाई 2026 तक ट्रांसफर की अनुमति दी थी. लेकिन कई विभागों में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने नई समय-सीमा जारी कर दी.

इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे. हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ विभागों में पहले की तरह तबादलों पर रोक जारी रहेगी.

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क्यों बढ़ाई गई ट्रांसफर की अंतिम तिथि?

राज्य सरकार ने 19 जून 2026 को कई विभागों में वर्षों बाद तबादलों पर लगी रोक हटाते हुए 5 जुलाई तक स्थानांतरण की अनुमति दी थी. सभी विभागों को निर्धारित अवधि में प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक स्वीकृति लेने के निर्देश दिए गए थे.

इसी बीच 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे और रिफाइनरी परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों के कारण कई विभाग समय पर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके. इसके अलावा कई मंत्रियों, विधायकों और भाजपा जनप्रतिनिधियों ने भी अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था. इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई 2026 कर दी.

सचिवालय और मंत्रियों के आवासों पर बढ़ी गतिविधियां

तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद प्रदेशभर में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सचिवालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कर्मचारी और जनप्रतिनिधि स्थानांतरण से जुड़े मामलों को लेकर पहुंच रहे हैं. वहीं विभिन्न विभागों के मंत्रियों के सरकारी आवासों पर भी कर्मचारियों की आवाजाही लगातार बढ़ी हुई है.

कई विभागों में देर रात तक ट्रांसफर प्रस्ताव तैयार करने और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी करने का काम जारी है ताकि निर्धारित समय के भीतर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा सके.

इन कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों को मानवीय आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी.

प्राथमिकता प्राप्त कर्मचारियों में शामिल हैं-

  • एकल महिला कर्मचारी
  • विधवा महिला कर्मचारी
  • परित्यक्ता महिला कर्मचारी
  • गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी
  • कैंसर रोगी
  • हृदय रोग से पीड़ित कर्मचारी
  • किडनी की गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी
  • मस्तिष्क एवं फेफड़ों की गंभीर बीमारी से प्रभावित कर्मचारी
  • मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित अन्य गंभीर रोगी
  • दिव्यांग कर्मचारी
  • लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारी
  • पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होने वाले मामले

सरकार का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को उनकी परिस्थितियों के आधार पर राहत प्रदान करना है.

किन विभागों में अभी भी जारी रहेगी रोक?

हालांकि अधिकांश विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को इस बार भी राहत नहीं मिलेगी.

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

मानसून के दौरान संभावित मौसमी बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी.

2. तृतीय श्रेणी शिक्षक

शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर वर्ष 2018 से प्रतिबंध लागू है. इस बार भी सरकार ने इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है. शिक्षक संगठन लंबे समय से इस प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है.

किन संस्थाओं पर लागू होगा आदेश?

सरकार द्वारा जारी नया आदेश केवल सचिवालय तक सीमित नहीं है. यह प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, सरकारी निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा. संबंधित विभाग अपने स्तर पर ट्रांसफर प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.

कर्मचारियों को अब क्या करना होगा?

समय-सीमा बढ़ने के बाद कर्मचारियों के पास अब 10 जुलाई 2026 तक अपने आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने का अवसर है. जिन मामलों में प्रशासनिक या विभागीय स्तर पर स्वीकृति लंबित है, उन्हें भी नई अंतिम तिथि से पहले निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

महत्वपूर्ण तिथियां
प्रक्रियातिथि
तबादलों पर छूट लागू19 जून 2026
पहली अंतिम तिथि5 जुलाई 2026
नई अंतिम तिथि10 जुलाई 2026


कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी अपने गृह जिले या सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. ऐसे में पांच दिन की अतिरिक्त अवधि मिलने से हजारों लंबित मामलों के निस्तारण की संभावना बढ़ गई है. खासकर महिला कर्मचारियों, दिव्यांग कर्मचारियों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को इस निर्णय से राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर रोक जारी रहने से इन वर्गों की अपेक्षाएं अभी पूरी नहीं हो सकी हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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