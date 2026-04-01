राजस्थान सरकार ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, वित्त वर्ष में जुटाया 16,500 करोड़ का राजस्व

Rajasthan News: आबकारी विभाग ने राजस्व जुटाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राज्य सरकार की उम्मीदों पर खराब उतरते हुए आबकारी विभाग ने राजस्व लक्ष्य का करीब 87 फीसदी राजस्व प्राप्त किया है. आबकारी विभाग ने यह उपलब्धि वित्त सचिव राजस्व कुमारपाल गौतम के मार्ग निर्देशन और आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के नेतृत्व में हासिल की है.

आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने वित्त वर्ष के अंतिम माह में तो दिए गए लक्ष्य से 116 फीसदी अधिक राजस्व अर्जित किया है. राजस्व लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष की शुरुआत से ही एग्रेसिव रणनीति से काम किया.

एक तरफ जहां राजस्व बकाया छोड़ने वाले लाइसेंसियों पर सख्ती की गई तो वहीं हरियाणा, पंजाब या दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों से राजस्थान में आने वाली शराब पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई.

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इसी वजह से पिछले साल की तुलना में करीब 1500 करोड़ राजस्व अधिक रहा है. वहीं, आबकारी आयुक्त की सघन मॉनिटरिंग के चलते ही विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 फीसदी शराब दुकानों का बंदोबस्त पूरा कर लिया है. अब महज 230 शराब दुकानों का ही उठना बाकी है.

आबकारी विभाग के राजस्व का गणित

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विभाग का 19 हजार करोड़ था लक्ष्य

आबकारी विभाग ने इसमें से 16500 करोड़ का लक्ष्य अर्जित किया

5 प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में अच्छी परफॉर्मेंस

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13 फीसदी की रही रिवेन्यू ग्रोथ

मार्च 2026 के लिए 2 हजार करोड़ टारगेट था

आबकारी विभाग ने मार्च में 2330 करोड़ अर्जित किए

विभाग का वर्ष 2026-27 के लिए 97 फीसदी बंदोबस्त पूरा हुआ

7665 शराब दुकानों में से करीब 7435 दुकानें हुई सुचारू

बता दें कि आबकारी विभाग राज्य सरकार का एक प्रमुख राजस्व-अर्जन करने वाला विभाग है, जिसका मुख्य कार्य शराब, मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के उत्पादन, बिक्री, आयात-निर्यात और परिवहन को विनियमित करना है. यह विभाग अवैध शराब निर्माण और तस्करी को रोकता है, बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करता है और राज्य के लिए भारी राजस्व जुटाता है.

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