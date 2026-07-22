/हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की रोजाना होगी निगरानी, 24 घंटे "प्रसव सखी" रहेगी तैनात

Jaipur News : राजस्थान में हाल ही में विभिन्न जिलों में प्रसूताओं की मौत और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवालों के बाद राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास स्वयं चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाओं की कमान संभालते हुए लगातार समीक्षा कर रहे हैं. पिछले चार दिनों से वे स्वास्थ्य भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के चिकित्सा अधिकारियों के साथ रोजाना बैठक कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी पर मेन फोकस

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राजस्थान सरकार का मुख्य फोकस हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की समय पर पहचान, सतत निगरानी और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना है. इसके लिए प्रत्येक गर्भवती महिला की व्यक्तिगत स्तर पर ट्रैकिंग की जा रही है, जबकि हाई रिस्क श्रेणी की महिलाओं के लिए विशेष निगरानी तंत्र विकसित किया गया है. हर हाई रिस्क गर्भवती महिला के लिए जिम्मेदार टीम सरकार ने प्रत्येक हाई रिस्क गर्भवती महिला के साथ एक जिम्मेदार टीम जोड़ने का निर्णय लिया है. इस टीम में आशा सहयोगिनी, एएनएम, चिकित्सा अधिकारी और आवश्यकता पड़ने पर वाहन चालक तक की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

अस्पतालों में शुरू होगा ''प्रसव सखी'' मॉडल

सभी अस्पतालों में समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे. अस्पतालों में प्रतिमाह 500 से 1500 प्रसव होते हैं, वहां शिफ्टवार हेल्प डेस्क संचालित होगी.1500 से अधिक मासिक डिलीवरी वाले अस्पतालों में 24 घंटे "प्रसव सखी" की तैनाती रहेगी. अस्पताल में कार्यभार के अनुसार प्रसव सखियों की संख्या तय की जाएगी.

प्रसव सखी के क्या होंगे काम ?

-गर्भवती महिला के अस्पताल पहुंचते ही पंजीकरण से लेकर उपचार तक समन्वय की जिम्मेदारी निभाएगी.

-महिला का तत्काल पंजीकरण और चिकित्सकीय परामर्श सुनिश्चित होगा.

-हाई रिस्क गर्भवती महिला की जानकारी तत्काल अस्पताल प्रशासन और विशेषज्ञ चिकित्सकों तक पहुंच जाएगी.

-एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के उपचार की व्यवस्था होगी.

-भर्ती, जांच और अन्य चिकित्सकीय प्रक्रियाओं में सहयोग मिलेगा.

-अस्पताल में सिंगल पॉइंट सपोर्ट एवं समन्वयक की भूमिका निभाई जाएगी.

-जुलाई में 7,625 हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान हुई है.

-जुलाई में 64,198 महिलाओं की संभावित डिलीवरी चिन्हित की गई

-7,625 महिलाओं को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी श्रेणी में रखा गया

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास स्वयं चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाओं की कमान संभालते हुए लगातार समीक्षा

सर्वाधिक हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं वाले जिले

सीकर, जयपुर प्रथम, चूरू, कोटा, बीकानेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर द्वितीय, उदयपुर और झुंझुनूं -इन जिलों की विशेष रूप से निगरानी कर रहा है.

कौन सी प्रेग्नेंसी हाईरिस्क होती है ?

18 वर्ष से कम आयु की गर्भवती महिलाएं

35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं

गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाएं

उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) से ग्रसित गर्भवतियां शामिल हैं

इन महिलाओं को संभावित प्रसव तिथि से सात दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी जटिलता की स्थिति में समय रहते उपचार उपलब्ध कराया जा सके.

गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

जननी एक्सप्रेस सेवा और प्रभावी होगी

सरकार ने जननी एक्सप्रेस सेवा को भी और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है. हर वाहन में ब्लड प्रेशर मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, टॉर्च, ग्लव्स, आईवी कैनुला और आईवी सेट सहित सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रखना अनिवार्य किया गया है.हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर घर से स्वास्थ्य केंद्र तक समय पर पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर उच्च स्तरीय अस्पतालों में रेफर करने के लिए भी विशेष समन्वय व्यवस्था रहेगी.