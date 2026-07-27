/राजस्थान में किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी, फूड पार्क और निवेश पर सरकार का फोकस

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Rajasthan Food Processing: राजस्थान सरकार अब खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का नया इंजन बनाने की तैयारी में है. इसी रणनीति के तहत सचिवालय में केंद्र और राज्य सरकार, उद्योग जगत, स्टार्टअप, एफपीओ, कृषि विश्वविद्यालयों और बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मंथन हुआ.
बैठक में इन मुद्दों पर रहा फोकस
बैठक का फोकस सिर्फ नई इकाईयां लगाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और निजी निवेश आकर्षित करने पर रहा. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में कृषि और बागवानी उत्पादन की बड़ी क्षमता है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब कच्चे कृषि उत्पादों की बजाय उनका प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बढ़े.
उन्होंने नई फूड प्रोसेसिंग इकाईयों, फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय और वित्तीय सहायता की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए.
आय बढ़ाने के साथ रोजगार सृजित कर सकता है फूड प्रोसेसिंग
बैठक में मौजूद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ए.पी. दास जोशी ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग ऐसा क्षेत्र है, जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर सकता है. उन्होंने राजस्थान की कृषि क्षमता की सराहना करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया.
बैठक के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने कोल्ड चेन नेटवर्क के विस्तार, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने, इनक्यूबेशन सेंटर विकसित करने और उद्योगों को आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए.
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति देने के लिए की जाएगी आगे की कार्रवाई
राज्य सरकार ने संकेत दिए कि बैठक में मिले सुझावों के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति देने के लिए नीतिगत और संस्थागत स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने बैठक में प्रस्तावित फूड पार्क नीति, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, कोल्ड चेन नेटवर्क और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े रोडमैप का भी प्रस्तुतीकरण दिया. इसमें निजी निवेश बढ़ाने और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को राज्य की विकास रणनीति का अहम हिस्सा बताया गया.
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