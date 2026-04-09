भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुकदमे वापस होंगे,मिलेगी नौकरी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया. गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने और आश्रितों को नौकरी देने के फैसले पर भी मुहर लगाई.
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Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की दिशा में बड़ा कदम उठाया हैं. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के नेतृत्व में गठित कमेटी ने इस बाबत अपनी सिफारिश गृह विभाग को भेज दी है. गृह विभाग अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजेगा, जिसके बाद उम्मीद है कि उस वक्त दर्ज हुए मामले वापस हो जाएंगे. सब कमेटी ने मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है.
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