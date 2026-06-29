/मातृ स्वास्थ्य पर राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, गर्भवती महिला का बनेगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड

Rajasthan News: राजस्थान सरकार प्रसुता मामले को लेकर काफी गंभीर है, जहां एक तरफ प्रदेशभर में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर इलाज को लेकर सरकार अब डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को मजबूत करने की तैयारी में है. कोटा, बीकानेर और जोधपुर में प्रसूताओं से जुड़े मामलों के बाद अब प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए ABHA यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड को अनिवार्य करने की पहल की जा रही है. वहीं, चिकित्सा विभाग ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है.

पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर रविप्रकाश शर्मा ने बताया कि ABHA कार्ड एक तरह की डिजिटल हेल्थ आईडी है, जिसमें हर मरीज को 14 अंकों का यूनिक हेल्थ नंबर मिलता है. इस नंबर के जरिए मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप से सुरक्षित रखी जा सकती है. गर्भवती महिलाओं के मामले में इसमें उनकी गर्भावस्था से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दर्ज होगी. जैसे महिला का ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड प्रेशर, शुगर रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, पहले की बीमारी, ऑपरेशन और चल रहे इलाज की जानकारी.

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गर्भवती महिला का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार

सरकार का मानना है कि अगर हर गर्भवती महिला का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा तो हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान समय रहते की जा सकेगी. इससे डॉक्टरों को इलाज में मदद मिलेगी और आपात स्थिति में समय बचाया जा सकेगा.

पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर रविप्रकाश शर्मा ने बताया कि डॉ. देख पाएंगें की अभी तक मरीज को क्या- क्या इलाज मिला है, कौन सी दवाएं दी गई है, कौन सी जांचे हुई है, मरीज को पहले से कोई बीमारी है या नहीं, ब्लड ग्रुप क्या है, शुगर या बीपी की स्थिति कैसी है और किस तरह का इलाज जरूरी है.

मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत उपलब्ध

मरीज के हित में भी रहेगा कि वो खुद अवैर रहेगा कि मुझे अभी तक क्या इलाज मिला है, अब क्या बदलाव किया गया है, अक्सर प्रसव के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है, जब महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करना पड़ता है. ऐसे समय डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत उपलब्ध नहीं होती.

ABHA कार्ड के साथ जुड़ा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अस्पताल बदलने पर भी मरीज के काम आएगा. मरीज की सहमति से सरकारी और निजी अस्पतालों में उसकी रिपोर्ट, डॉक्टर की सलाह, दवाओं की जानकारी और डिस्चार्ज समरी रिकॉर्ड से जोड़ी जा सकेगी. ABHA कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी आसान है. मोबाइल नंबर या आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन कर इसे बनाया जा सकता है. अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इसके लिए मदद उपलब्ध कराई जाती है.

इसके साथ ही अब सरकारी अस्पतालों में लोकल परचेज यानी स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाएं लैब जांच में मानक स्तर की पाए जाने के बाद ही मरीजों को दी जाएंगी.

सरकार का फोकस मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत चिकित्सा विभाग ने सभी जिलों को नई गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार लोकल परचेज की दवाओं को जांच रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन स्टॉक में अलग रखा जाएगा. विभाग के मुताबिक, स्थानीय खरीद तभी की जाती है, जब राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के पास दवा उपलब्ध नहीं होती. इसके लिए कुल वार्षिक दवा बजट का अधिकतम 10 प्रतिशत ही खर्च किया जा सकता है.

नई व्यवस्था में खरीदी जाने वाली दवाओं की कम से कम 75 प्रतिशत शेल्फ लाइफ बाकी होना जरूरी होगा. साथ ही दवा की खरीद, मात्रा, दर और मरीजों को दी गई दवा का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य किया गया है. ड्रग कंट्रोलर और ड्रग कंट्रोल अधिकारी अब हर महीने सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे यानी अब सरकार का फोकस मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल रिकॉर्ड से लेकर दवाओं की गुणवत्ता तक, हर स्तर पर निगरानी मजबूत करने पर है.