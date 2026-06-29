Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मातृ स्वास्थ्य पर राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, गर्भवती महिला का बनेगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड

मातृ स्वास्थ्य पर राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, गर्भवती महिला का बनेगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड

राजस्थान में प्रसूताओं से जुड़े मामलों के बाद राजस्थान सरकार ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. सरकार अब गर्भवती महिलाओं के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे हर महिला का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार हो सके.
 

Edited bySneha AggarwalReported byPreeti tanwar
Published: Jun 29, 2026, 05:48 PM|Updated: Jun 29, 2026, 05:48 PM
मातृ स्वास्थ्य पर राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, गर्भवती महिला का बनेगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड
Image Credit: AI IMAGESource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान सरकार प्रसुता मामले को लेकर काफी गंभीर है, जहां एक तरफ प्रदेशभर में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर इलाज को लेकर सरकार अब डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को मजबूत करने की तैयारी में है. कोटा, बीकानेर और जोधपुर में प्रसूताओं से जुड़े मामलों के बाद अब प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए ABHA यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड को अनिवार्य करने की पहल की जा रही है. वहीं, चिकित्सा विभाग ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है.

पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर रविप्रकाश शर्मा ने बताया कि ABHA कार्ड एक तरह की डिजिटल हेल्थ आईडी है, जिसमें हर मरीज को 14 अंकों का यूनिक हेल्थ नंबर मिलता है. इस नंबर के जरिए मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप से सुरक्षित रखी जा सकती है. गर्भवती महिलाओं के मामले में इसमें उनकी गर्भावस्था से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दर्ज होगी. जैसे महिला का ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड प्रेशर, शुगर रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, पहले की बीमारी, ऑपरेशन और चल रहे इलाज की जानकारी.

Add Zee News as a Preferred Source

गर्भवती महिला का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार

सरकार का मानना है कि अगर हर गर्भवती महिला का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा तो हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान समय रहते की जा सकेगी. इससे डॉक्टरों को इलाज में मदद मिलेगी और आपात स्थिति में समय बचाया जा सकेगा.

पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर रविप्रकाश शर्मा ने बताया कि डॉ. देख पाएंगें की अभी तक मरीज को क्या- क्या इलाज मिला है, कौन सी दवाएं दी गई है, कौन सी जांचे हुई है, मरीज को पहले से कोई बीमारी है या नहीं, ब्लड ग्रुप क्या है, शुगर या बीपी की स्थिति कैसी है और किस तरह का इलाज जरूरी है.

मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत उपलब्ध

मरीज के हित में भी रहेगा कि वो खुद अवैर रहेगा कि मुझे अभी तक क्या इलाज मिला है, अब क्या बदलाव किया गया है, अक्सर प्रसव के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है, जब महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करना पड़ता है. ऐसे समय डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत उपलब्ध नहीं होती.

ABHA कार्ड के साथ जुड़ा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अस्पताल बदलने पर भी मरीज के काम आएगा. मरीज की सहमति से सरकारी और निजी अस्पतालों में उसकी रिपोर्ट, डॉक्टर की सलाह, दवाओं की जानकारी और डिस्चार्ज समरी रिकॉर्ड से जोड़ी जा सकेगी. ABHA कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी आसान है. मोबाइल नंबर या आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन कर इसे बनाया जा सकता है. अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इसके लिए मदद उपलब्ध कराई जाती है.

इसके साथ ही अब सरकारी अस्पतालों में लोकल परचेज यानी स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाएं लैब जांच में मानक स्तर की पाए जाने के बाद ही मरीजों को दी जाएंगी.

सरकार का फोकस मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत चिकित्सा विभाग ने सभी जिलों को नई गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार लोकल परचेज की दवाओं को जांच रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन स्टॉक में अलग रखा जाएगा. विभाग के मुताबिक, स्थानीय खरीद तभी की जाती है, जब राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के पास दवा उपलब्ध नहीं होती. इसके लिए कुल वार्षिक दवा बजट का अधिकतम 10 प्रतिशत ही खर्च किया जा सकता है.

नई व्यवस्था में खरीदी जाने वाली दवाओं की कम से कम 75 प्रतिशत शेल्फ लाइफ बाकी होना जरूरी होगा. साथ ही दवा की खरीद, मात्रा, दर और मरीजों को दी गई दवा का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य किया गया है. ड्रग कंट्रोलर और ड्रग कंट्रोल अधिकारी अब हर महीने सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे यानी अब सरकार का फोकस मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल रिकॉर्ड से लेकर दवाओं की गुणवत्ता तक, हर स्तर पर निगरानी मजबूत करने पर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान के खिलाड़ियों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, 50 Players को मिलेगी सरकारी नौकरी

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

राजस्थान को RRTS की बड़ी सौगात! दिल्ली से बहरोड़ सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचेंगे लोग

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाथरूम जाते समय व्यक्ति को काटा सांप, बोतल में लेकर पहुंचा अस्पताल, डॉक्टर के उड़े होश

नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

'अब जुगाड़ से नहीं होगा ट्रांसफर', सिफारिश से तबादला चाहने वाले शिक्षकों को लगने वाला है बड़ा झटका: मदन दिलावर

एक तरफ 44°C पारा और उमस, दूसरी तरफ मेघगर्जन, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन बारिश के आसार

राजस्थान के 13 जिलों के लिए आफत लेकर आ रहा है मौसम! आंधी-बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी

अलवर के बहादरपुर में ‘जीवित समाधि’ का प्रयास, टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को गड्ढों से निकालकर सुनी समस्याएं

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

क्या फिर टलेंगे राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव ? हाईकोर्ट की डेडलाइन नजदीक, सरकार मांग सकती है और समय

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनूं में मुफ्त मिलेगा 200 रुपये लीटर वाला पानी, जानिए क्या है कांगेन वॉटर

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

नगर निगम प्रशासन ने जारी किए तबादला आदेश, RAS-RMS अधिकारियों का बदला कार्यभार

संभलकर रहें आज! राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बदलेगा मौसम

सीकर में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत

अरावली रिसॉर्ट की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल, रेस्क्यू जारी

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

कोटपूतली में 21 गायों की मौत से मचा हड़कंप, बीयर कंपनी के कथित जहरीले कचरे पर उठे बड़े सवाल

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

सागवाड़ा में स्कूली रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

बारां में वन भूमि पर अवैध खनन का आरोप, हाईवे किनारे दिन रात चल रही पोकलेन मशीनें

सावधान-इन 5 वजह से रुक सकता है 10 लाख का दुर्घटना क्लेम, जानिए क्या हैं नियम?

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

32 साल पुराना इंतजार खत्म, सीएम भजनलाल और सीएम नायब सैनी करेंगे MoU पर हस्ताक्षर, राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सरकारी शिक्षकों को दो टूक चेतावनी, खराब रिजल्ट पर होगी कार्रवाई

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

टोल टैक्स पूरा, सुविधाएं अधूरी! मुडियर टोल पर फूटा वाहन चालकों का गुस्सा, लंबी कतारों से लोग परेशान

राजस्थान में 29 जून को भी जारी रहेगा तेज आंधी के साथ बारिश का दौर, जानें अपने इलाके का हाल

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मातृ स्वास्थ्य पर राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, गर्भवती महिला का बनेगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड
Rajasthan news
2
Rajasthan Weather
3
Jaipur news
4
Rajasthan news
5
Rajasthan Weather