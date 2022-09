राजस्थान सरकार ने जारी किया 'राइट टू हेल्थ बिल' का ड्राफ्ट, डॉक्टरों ने किया विरोध

Draft of Right to Health Bill: प्रदेश सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जारी किया है, बिल के लागू होने से पहले ही निजी अस्पतालों से जुड़े डॉक्टर्स इस बिल के विरोध में उतर आए हैं.