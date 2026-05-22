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सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, रेलवे में 6565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, जून से शुरू होंगे आवेदन

Rajasthan Government Jobs: रेलवे में टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर बड़े स्तर पर भर्ती होने जा रही है. देशभर में 6565 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें टेक्नीशियन ग्रेड-1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड-3 के पद शामिल हैं.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: May 22, 2026, 05:54 PM|Updated: May 22, 2026, 05:54 PM
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, रेलवे में 6565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, जून से शुरू होंगे आवेदन
Image Credit: Rajasthan Government Jobs

Rajasthan Government Jobs: रेलवे में टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर बड़े स्तर पर भर्ती होने जा रही है. देशभर में 6565 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए अभ्यर्थी 30 जून से आवेदन कर सकेंगे. इनमें उत्तर-पश्चिम रेलवे के भी 250 से अधिक रिक्त पदों को भरा जा सकेगा. दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती-2026 का सूचनात्मक नोटिस जारी किया है. इसमें कुल 6565 पदों पर भर्ती किए जाने की जानकारी दी गई है. इनमें टेक्नीशियन ग्रेड-1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड-3 के पद शामिल हैं.

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होगी. भर्ती परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 रहेगी. बड़ी बात यह है कि इससे उत्तर पश्चिम रेलवे में टेक्नीशियन के रिक्त चल रहे पदों को भरा जा सकेगा. रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी में आवेदन कर सकेगा. साथ ही एक पे लेवल के लिए सिर्फ एक ही आवेदन मान्य होगा. यानी अलग पे लेवल के लिए अलग आवेदन करना होगा. अगले माह की शुरुआत तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें सभी भर्ती बोर्ड के स्वीकृत पदों की जानकारी दी जाएगी.

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उत्तर-पश्चिम रेलवे में भरे जाएंगे 250 से अधिक पद

जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर मंडल में रिक्त पद चल रहे हैं. टेक्नीशियन के 250 से अधिक पद लंबे समय से खाली चल रहे. रेलवे की अजमेर, बीकानेर और जोधपुर वर्कशॉप में भी पद खाली है. तकनीकी कर्मचारियों की कमी से मरम्मत कार्य प्रभावित हो रहे. भर्ती में टेक्नीशियन ग्रेड-3 के सबसे अधिक 6242 पद शामिल हैं. टेक्नीशियन ग्रेड-1 सिग्नल के 323 पद शामिल किए गए. टेक्नीशियन ग्रेड-1 सिग्नल के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई. ग्रेड-3 के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रहेगी.

जून के पहले सप्ताह में आएगा विस्तृत नोटिफिकेशन

भर्ती से तकनीकी युवाओं में उम्मीद जगी है. रेलवे विशेषज्ञ गिरीश चतुर्वेदी ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान आधार वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा है. बोर्ड का मानना है कि आधार सत्यापन नहीं होने पर दस्तावेज जांच में अतिरिक्त समय लग सकता है. इसलिए आवेदन से पहले आधार में नाम, जन्मतिथि, फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट कराने को कहा गया है.

फिलहाल रेलवे ने इंडिकेटिव नोटिस जारी किया है. जून के पहले सप्ताह में इसका विस्तृत नोटिफिकेशन, परीक्षा पैटर्न, योग्यता, चयन प्रक्रिया और विभिन्न भर्ती बोर्ड में स्वीकृत पदों से जुड़ी जानकारी जारी की जाएगी. ऐसे में जल्द ही रेलवे में तकनीकी पदों पर प्रशिक्षित युवा ज्वाइन कर सकेंगे, जिससे रेलवे के मेंटिनेंस से जुड़े कार्यों को गति मिल सकेगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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