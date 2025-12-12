Zee Rajasthan
सरकारी नौकरियों में रिकॉर्ड भरोसा, 296 परीक्षाएं बिना पेपर लीक, 1.53 लाख भर्तियां जारी

Rajasthan News: सरकार ने दो साल में बिना पेपर लीक के रिकॉर्ड 296 परीक्षाएं आयोजित करने का दावा किया है. वर्तमान में 1.53  लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 92,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. एसआईटी ने गड़बड़ी करने वाले 394 आरोपियों को गिरफ्तार कर भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 12, 2025, 05:55 PM IST | Updated: Dec 12, 2025, 05:55 PM IST

Jaipur News: जयपुर में राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों को लेकर अपने दो साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां गिनाई हैं. सरकार का दावा है कि इस अवधि में बिना किसी पेपर लीक के रिकॉर्ड296 परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं.

1.53 लाख पदों पर भर्ती और एसआईटी का एक्शन
सरकार के अनुसार, इस समय सरकारी विभागों में1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं वर्तमान में जारी हैं, जबकि अब तक92,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं. सरकार ने भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दावा किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पिछले दो वर्षों में परीक्षाओं में गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा और पेपर लीक से जुड़े मामलों पर कठोर कार्रवाई की है.

दो साल पहले हुई अनियमितताओं के संबंध में394 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. एफआईआर: डमी अभ्यर्थियों, फर्जी डिग्री और अन्य भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मामलों में नवंबर तक कुल138 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

मजबूत हुई तकनीकी सुरक्षा

सरकार का कहना है कि एसआईटी की सक्रियता और सख्त निगरानी के कारण परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हुई है. भर्ती परीक्षाओं में हर स्तर पर तकनीकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगा है.अधिकारियों के मुताबिक, इस नई व्यवस्था ने न केवल अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत किया है, बल्कि तेजी से नियुक्तियों का मार्ग भी प्रशस्त किया है. सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में 1.53 लाख पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलें और विभागों में स्टाफ की कमी दूर हो.

