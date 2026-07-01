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क्या है ई-मित्र WhatsApp सेवा?, जहां केवल Hii लिखकर भेजने से हो सकेंगे घर बैठे कई काम

राजस्थान सरकार ने ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा शुरू कर डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा दी है. अब नागरिक 94610-62705 पर 'Hi' भेजकर 27 सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Jul 01, 2026, 04:20 PM|Updated: Jul 01, 2026, 04:20 PM
क्या है ई-मित्र WhatsApp सेवा?, जहां केवल Hii लिखकर भेजने से हो सकेंगे घर बैठे कई काम
Image Credit: AI IMAGESource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार यानी आज 1 जुलाई को 29वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का उद्घाटन किया और ई-मित्र वॉट्सएप सेवा की शुरुआत की. इस नई सुविधा से अब प्रदेश के लोग घर बैठे सिर्फ एक WhatsApp संदेश भेजकर कई सरकारी सेवाओं का फायदा ले सकेंगे.

जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान सीएम ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने डिजिटल गवर्नेंस और अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन भी किया.

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27 सरकारी सेवाओं का ऑप्शन

राज्य सरकार की ओर से जारी WhatsApp नंबर 94610-62705 पर केवल 'Hi' लिखकर भेजने पर नागरिकों के सामने 27 सरकारी सेवाओं का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसके जरिए लोग बिजली और पानी के बिल का भुगतान, विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन, आवेदन की स्थिति की जानकारी के साथ कई सेवाओं का फायदा सीधे अपने मोबाइल पर पा सकेंगे.

मिलेंगी ये सुविधाएं

ई-मित्र वॉट्सएप सेवा के तहत मूल निवास, जाति, जन्म, मृत्यु, ईडब्ल्यूएस और राशन कार्ड जैसे प्रमाण पत्रों से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही जन आधार से संबंधित सुविधाएं, पुलिस विभाग की सेवाएं और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी भी यहां मिल जाएगी. इससे लोगों को लोगों को सरकारी कार्यालयों और ई-मित्र केंद्रों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. साथ ही सेवाएं अधिक तेज, सरल और पारदर्शी तरीके से लोगों को मिल सकेंगे.

WhatsApp नंबर पर लिखें- 'Hi

ई-मित्र वॉट्सएप सेवा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले नागरिक को WhatsApp नंबर पर 'Hi' लिखकर भेजने होगा. फिर हिंदी या अंग्रेजी भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा. इसके बाद भर्ती, योजनाएं और अन्य सरकारी सेवाओं की सूची मिलेगी. फिर उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के मुताबिक, विकल्प का चयन करें और आगे बढ़े.

भर्ती से संबंधित आवेदन

अगर कोई अभ्यर्थी भर्ती से संबंधित आवेदन करना चाहता है तो चैटबॉट सबसे पहले उसका जनाधार नंबर मांगेगा. इसके बाद नाम, आयु और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी खुद स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी. इसके बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद की पोस्ट को चुने और आवेदन करें.

WhatsApp पर अलर्ट

सबसे खास बात यह है कि इसमें दस्तावेजों को स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. आवेदक अपने मोबाइल कैमरे से मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र या अन्य जरूरी दस्तावेजों की फोटो लेकर सीधे अपलोड कर पाएंगे. अगर कोई दस्तावेज गलत अपलोड हो जाता है तो सिस्टम WhatsApp पर ही अलर्ट भेज देगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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