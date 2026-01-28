राजस्थान में अब पटवारी नहीं, मोबाइल करेगा जमीन का काम, नामांतरण से जमाबंदी तक सब कुछ होगी ऐप पर

Apna Khata App Rajasthan: राजस्थान में जमीन से जुड़े कार्यों के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की मजबूरी काफी हद तक खत्म होने वाली है. राज्य सरकार ने राजस्व सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने ‘अपना खाता’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब आम नागरिक अपने मोबाइल फोन से ही जमीन से जुड़ी प्रमुख सेवाओं का लाभ ले सकेंगे.
Apna Khata App Rajasthan: मंत्री हेमंत मीणा ने बताया कि अपना खाता ऐप के माध्यम से नागरिकों को राजस्व विभाग की कई अहम सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं. अब लोगों को नामांतरण, सीमाज्ञान, सहमति विभाजन जैसी प्रक्रियाओं के लिए तहसील या अन्य कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा जमाबंदी, भू-मानचित्र, विभिन्न प्रकार की नकलें, गिरदावरी, आवेदन की स्थिति जैसी सुविधाएं भी इस ऐप के जरिए आसानी से देखी और प्राप्त की जा सकेंगी.
मंत्री ने बताया कि ऐप में गैर-राजकीय प्रतिबंधित भूमि से संबंधित रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे नागरिक अपनी भूमि की स्थिति की जानकारी सीधे मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे. इसके साथ ही राजस्व विभाग से जुड़े विभागीय परिपत्र भी ऐप पर देखे जा सकेंगे, जिससे लोगों को नियमों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विधायकों द्वारा उठाए गए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध निस्तारण किया जाए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में देरी होने से आम जनता को परेशानी होती है, इसलिए ऐसे प्रकरणों का समाधान तय समय सीमा में किया जाना जरूरी है. मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य एक पारदर्शी, सरल और पूरी तरह डिजिटल राजस्व व्यवस्था तैयार करना है, ताकि जनता को सुगम और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकें.
उन्होंने आगे बताया कि विधायकों और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को सरकार गंभीरता से ले रही है और उन्हें नीतिगत व व्यवहारिक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जाएगा. इस डिजिटल पहल से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और आम नागरिकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें जमीन से जुड़े कार्यों के लिए लंबी प्रक्रियाओं और दलालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
इस अवसर पर राजस्व एवं उपनिवेशन राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमंत गेरा, शासन सचिव डॉ. जोगा राम सहित राजस्व विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सरकार का मानना है कि ‘अपना खाता’ ऐप के जरिए राज्य में राजस्व सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज और पारदर्शी बनाया जा सकेगा.
