नए साल पर राजस्थान सरकार बांटेगी 400 करोड़ का लोन, किसानों की होगी बल्ले-बल्ले!

Jaipur News: अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के बाद अब राज्य सरकार दीर्घकालीन ऋण लेने वाले किसानों के खुशखबरी है. अब राज्य सरकार अगले साल लाखों किसानों को करोड़ों का ऋण देगी. वहीं, अवधिपार राहत योजना की तारीख भी सरकार ने बढ़ाई है.  

Published: Oct 05, 2025, 04:12 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 04:12 PM IST

Jaipur News: अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के बाद अब राज्य सरकार दीर्घकालीन ऋण लेने वाले किसानों के खुशखबरी है. अब राज्य सरकार अगले साल लाखों किसानों को करोड़ों का ऋण देगी. वहीं, अवधिपार राहत योजना की तारीख भी सरकार ने बढ़ाई है.

दीर्घकालीन ऋण बांटेगी सरकार
राजस्थान में किसानों के लिए राहत की खबर है. प्रदेश में दीर्घकालीन ऋण लेने वाले किसानों को अगले साल सरकार 400 करोड़ का लोन बांटेगी. सहकारिता विभाग की भूमि विकास बैंक की साधारण सभा की मीटिंग में इसकी चर्चा हुई.

2024-25 में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक 216.05 लाख रुपये के शुद्ध लाभ मिला. सहकारिता विभाग नए वित्तीय वर्ष अप्रैल 2026 से ऋण बांटेगा. राज्य सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को ऋण बंट सके क्योंकि अब तक अल्पकालीन फसली ऋण पर ज्यादा दिया जाता था लेकिन अब सरकार दीर्घकालीन ऋणों पर भी फोकस कर रही है.

ब्याज योजना की सीमा को बढ़ाने का निर्णय
वहीं, सीएम अवधिपार ब्याज राहत योजना की सीमा को बढ़ाने के फैसले को भी सहकारिता विभाग ने मंजूरी दे दी है. अब किसानों की एकमुश्त समझौता योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है. वहीं, दीर्घकालीन साख संरचना को और अधिक मजबूत करने के संबंध में सरकार कई महत्वपूर्ण लेगी.

एकमुश्त समझौता योजना में वसूली प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जिसमें बिलाड़ा (90.81%), चित्तौडगढ़ (81.10%), जोधपुर (67%), बीकानेर (65%) और जैसलमेर ने (60%) तक वसूली की है.वहीं सर्वाधिक नकद वसूली के आधार पर सीकर (28 करोड़ रुपये), जालोर (8.37 करोड़ रुपये), राजसमन्द (7.20 करोड़ रुपये), चूरू (5.66 करोड़ रुपये) और जयपुर (5.57 करोड़ रुपये) है.

भूमि विकास बैंक होंगे मजबूत
400 करोड़ के ऋण वितरण के बाद भूमि विकास बैंक मजबूत होंगे. पहले भूमि विकास बैंकों की स्थिति मजबूत नहीं थी. ऐसे में सरकार के इस फैसले से किसानों की स्थिति में तो सुधार होगा ही इसके साथ साथ भूमि विकास बैंकों की दशा दिशा भी सुधरेगी.

