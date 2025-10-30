Zee Rajasthan
दो से ज्यादा बच्चों पर भी बन सकते हैं सरपंच- प्रधान, सरकार कर रही विचार- झाबर सिंह खर्रा

Rajasthan News : निकाय और पंचायतीराज चुनावों के मध्य नजर भजनलाल सरकार बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. सरकार निकाय—पंचायतीराज चुनावों में दो संतान की बाध्यता हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को तीन संतान की छूट है तो जनप्रतिनिधियों से सरकार कैसे भेदभाव कर सकती है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 30, 2025, 05:26 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 05:26 PM IST

Two Child Norm Can Change By Rajasthan Government : प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव लड़ने के लिए लागू की गई दो संतान की बाध्यता ​को हटाने पर विचार चल रहा है. सरकार में उच्च स्तर पर इसका परीक्षण करवाया जा रहा है. ख़र्रा ने संकेत दिया कि कुछ समय बाद इस पर फैसला हो सकता है. फिलहाल दो से ज्यादा संतान वाले पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस नियम को बदलने की सरकार संभावनाएं तलाश रही हैं.

फिलहाल नियम, कानूनों का होमवर्क करने के साथ इसके सियासी प्रभाव का आकलन चल रहा है. सरकार के पास कई संगठनों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने इसे लेकर मांग पत्र दिए हैं, जिसके बाद पंचायतीराज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से अनौपचारिक रूप से रिपोर्ट भी मंगवाई जा चुकी है.

आखिर क्यों बड़ा फैसला ले सकती है सरकार ?

राजस्थान के शहरी इलाकों में भाजपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है. स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को इसका फायदा भी मिलता है. कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की शहरों में ज्यादा सरकारें हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कांग्रेस का दबदबा है, भजनलाल सरकार दो संतानों की बाध्यता खत्म कर ग्रामीण जनता का भरोसा जीतना चाहती है, साथ ही शहरों में दो से ज्यादा संतान वाले काबिल कार्यकर्ताओं को चुनाव में टिकट देकर एडजस्ट करने की मंशा रखती है, एक वजह चुनाव के लिए योग्य प्रत्याशियों की कमी भी है. सरकार जिन चेहरों को आगे लाना चाहती है उनके संतानें ज्यादा होने की वजह से वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं. भजनलाल सरकार को ये महसूस हो रहा है कि अब पुराने नियम में शिथिलता वक्त की जरूरत है और पार्टी की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक, इसलिए नए दौर की चुनौतियों का आकलन कर नए सिरे से फैसला लेने का सरकार पर दबाव है.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि, जब सरकारी कर्मचारियों पर तीन संतान का प्रतिबंध लगा उसमें शिथिलता दे दी गई तो जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. उनको भी इतनी छूट तो मिलनी चाहिए. देश और राज्य के हित में जनसंख्या नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण विषय है लेकिन इसके बारे में जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग नियम हैं. सरकारी कर्मचारियों पर दो संतान का नियम लागू हुआ था लेकिन उनको छूट दे दी गई और शहरी निकाय-पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों को नहीं दी गई.

कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों में ज्यादा भेदभाव नहीं किया जा सकता, जब एक को लाभ मिला है तो दूसरे को भी समूह को भी लाभ मिलना चाहिए. खर्रा ने कहा- अब जनप्रतिनिधियों की तरफ से,नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्तियों द्वारा यह मांग उठाई जा रही है. उस पर विचार तो करना पड़ेगा. कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों में ज्यादा भेदभाव नहीं किया जा सकता. जब एक को लाभ मिला है तो दूसरे को भी समूह को भी लाभ मिलना चाहिए.

मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा हुई, एक बार सबकी राय लेने की सलाह

खर्रा ने कहा—मुख्यमंत्री से एक बार चर्चा हुई है, उनका मानना था कि एक बार सबसे राय ली जाए. जब मांग आती है तो मांग पत्र को विभाग को भेजा जाता है. विभाग वापस मांग पत्र को आगे से आगे अधिकारी तक भेजते हुए मंत्रियों तक भेजता है. लेकिन निर्णय तो अंतिम रूप से सरकार के स्तर पर होना है. एक बार सबसे विचार विमर्श के बाद जो भी उचित होगा वह निर्णय लिया जाएगा.

कई नेताओं और संगठनों ने उठाई तीसरी संतान की बाध्यता हटाने की मांग

झाबर सिंह खर्रा ने कहा— शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में एक निश्चित तिथि के बाद दो से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया है, उस तारीख से पहले चाहे किसी के कितनी ही संतान हो वो निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ सकता है. एक समय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर भी दो संतान की पाबंदी लगाई थी. दो से ज्यादा संतान होने पर उनकी नौकरी पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था. लंबे समय से ही कर्मचारियों की छूट देने की मांग चलती रही थी. कुछ साल पहले सरकारी कर्मचारियों को तीसरी संतान की छूट और दी गई, तीन संतान वाले कर्मचारियों पर प्रमोशन की पाबंदी हटा ली गई. अब पंचायतीराज और नगर निकाय में भी तीन संतान वालों को चुनाव लड़ने की पाबंदी हटाने की मांग उठाई जा रही है. कई जनप्रतिनिधियों और संगठनों की तरफ से मांग आई है. इसके बारे में हम सभी मंत्रीमंडल के सहयोगियों से विचार मंथन करके चुनाव से पहले निर्णय लेंगे कि छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए.

भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने बनाया था कानून

27 नवंबर 1995 के बाद तीसरा बच्चा तो निकाय, पंचायतीराज चुनाव नहीं लड़ सकते

सरकार ने पंचायतीराज और नगरपालिका कानूनों में संशोधन करके 27 नवंबर 1995 के बाद दो से ज्यादा संतान होने वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया था। 27 नवंबर 1995 के बाद अगर किसी के तीसरा बच्चा है तो वह पंच, सरपंच, उपसरपंच, पंचायत समिति सदस्य,जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति, मेयर का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर किसी ने गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ लिया और बाद में साबित हो जाए तो पद चला जाता है और जेल भी होती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में डिस्क्विालिफाई के प्रावधान में इसे जोड़ा हुआ है।

27 नवंबर 1995 से पहले दो से ज्यादा कितने ही बच्चे हो, उसे छूट

27 नवंबर 1995 से पहले किसी के चाहे कितने ही बच्चे हों, उसे चुनाव लड़ने की छूट है, उस पर बाध्यता लागू नहीं होती है।

जुड़वा बच्चों को एक ही माना जाएगा

सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने कई बार अफसरों को लिखित मार्गदर्शन दिया है कि

27 नवंबर 1995 के बाद अगर किसी के पहले से एक बच्चा है और फिर दूसरी बार जुड़वां बच्चे पैदा हो गए तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। जुड़वां बच्चों को एक ही इकाई माना जाएगा.

तीसरा बच्चा गोद दे दिया तो भी गिना जाएगा

अगर किसी के तीन बच्चे हैं और एक बच्चा गोद दे दिया है तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। गोद दिए हुए बच्चे को भी गिना जाएगा.

गांवों में मुकदमों की आई बाढ़। कईयों की गई सरपंची तो कईयों की प्रधानी पर लटकी तलवार

पिछले तीस साल में राजस्थान में तीन संतानों से जुड़े कई मामले सामने आए। कईयों ने संतानों की संख्या छुपा कर चुनाव लड़ लिया तो कईयों के सरपंच बनने के बाद तीसरी संतान हो गई। विरोधियों की शिकायत सत्य पाए जाने पर बहुत से जनप्रतिनिधियों को अयोग्य तक करार दे दिया गया.

